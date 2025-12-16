Une priorité "immédiate" : face à la menace russe, huit pays européens demandent à renforcer le flanc oriental de l'Europe

Il faut renforcer la protection contre les drones, augmenter les capacité de combat terrestre et la défense antimissile, selon ces pays de l'est et du nord de l'Europe.

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, le Premier ministre estonienne, Kristen Michal, le président lituanien, Gitanas Nauseda, le Premier ministre polonais Donald Tusk, le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, la Première ministre lettone Evika Silina et le président roumain Nicusor Dan à Helsinki, en Finlande, le 16 décembre 2025. ( Lehtikuva / HEIKKI SAUKKOMAA )

"La Russie reste une menace aujourd'hui, demain et dans un avenir prévisible". Le Premier ministre finlandais Petteri Orpo s'est fait, mardi 16 décembre, le porte-voix de huit pays du nord et de l'est de l'Europe, pour demander que la défense du flanc oriental de l'Europe soit une priorité "immédiate" de l'Union européenne, face à la menace russe.

"La situation exige que l'on accorde immédiatement la priorité au flanc oriental de l'UE grâce à une approche opérationnelle, coordonnée et multi-domaines ", écrivent dans une déclaration les dirigeants de la Finlande, la Suède, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie, à l'issue d'un sommet à Helsinki.

Soutien de l'UE aux États membres

Les signataires insistent en particulier sur un renforcement des efforts des capacités de combat terrestre, de défense contre les drones, de défense aérienne et antimissile et de protection des frontières et des infrastructures critiques dans le cadre de l'UE, et en lien avec l'Otan.

"L'UE peut jouer un rôle important en soutenant les efforts individuels des États membres pour renforcer leurs capacités de défense , en définissant le financement, en simplifiant les réglementations et en renforçant la mobilité militaire", a souligné de son côté le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson.

Cette déclaration intervient au moment où l'Ukraine, soutenue par les pays européens, tente de trouver un compromis avec les États-Unis sur un plan de paix dont la version initiale a été jugée très favorable à Moscou. "Nous ne voyons pas de signe montrant que la Russie veut la paix" en Ukraine, a estimé le Premier ministre finlandais.