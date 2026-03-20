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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 11h00 GMT vendredi:

** Unilever < ULVR.L > est en pourparlers pour vendre son activité alimentaire à son petit rival McCormick & Company < MKC.N >, une transaction potentielle qui réunirait les marques Hellmann's et Knorr de la société britannique avec la sauce piquante Cholula du fabricant d'épices américain.

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** Les pourparlers visant à vendre la division acier de Thyssenkrupp < TKAG.DE > à l'indien Jindal Steel International ne progressent pas et l'accord tant attendu ne doit pas être bloqué pendant des mois, a déclaré le président adjoint du conseil de surveillance de l'entreprise allemande.

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** CAB Payments < CABP.L >, société britannique de traitement des paiements transfrontaliers, a déclaré qu'elle avait rejeté la récente offre en espèces de la société de services financiers StoneX < SNEX.O >, estimant que la proposition sous-évaluait la société et ses perspectives d'avenir.

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** La société de rachat Bridgepoint < BPTB.L > prépare des propositions pour une offre formelle de plus d'un milliard de livres (1,34 milliard de dollars) pour l'opérateur britannique d'hôpitaux privés, Spire Healthcare < SPI.L >, a rapporté Sky News jeudi.

nL4N4072HX

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a accepté d'acheter un médicament candidat contre le cancer du sein à la société de biotechnologie américaine Synnovation Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars, ajoutant ainsi une thérapie ciblée à son portefeuille de médicaments contre le cancer.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BRIDGEPOINT GRP
231,700 GBX LSE -0,13%
CAB PMNT HLDG
91,650 GBX LSE +1,83%
MCCORMIC NON VTG
54,055 USD NYSE -1,83%
NOVARTIS
117,740 CHF Swiss EBS Stocks +0,74%
SPIRE HEALTH GRO
190,800 GBX LSE +7,19%
STONEX GROUP
103,6800 USD NASDAQ -0,78%
THYSSENKRUPP
7,924 EUR XETRA -0,05%
UNILEVER
4 625,750 GBX LSE +1,13%
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