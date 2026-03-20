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Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 11h00 GMT vendredi:

** Unilever < ULVR.L > est en pourparlers pour vendre son activité alimentaire à son petit rival McCormick & Company < MKC.N >, une transaction potentielle qui réunirait les marques Hellmann's et Knorr de la société britannique avec la sauce piquante Cholula du fabricant d'épices américain.

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** Les pourparlers visant à vendre la division acier de Thyssenkrupp < TKAG.DE > à l'indien Jindal Steel International ne progressent pas et l'accord tant attendu ne doit pas être bloqué pendant des mois, a déclaré le président adjoint du conseil de surveillance de l'entreprise allemande.

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** CAB Payments < CABP.L >, société britannique de traitement des paiements transfrontaliers, a déclaré qu'elle avait rejeté la récente offre en espèces de la société de services financiers StoneX < SNEX.O >, estimant que la proposition sous-évaluait la société et ses perspectives d'avenir.

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** La société de rachat Bridgepoint < BPTB.L > prépare des propositions pour une offre formelle de plus d'un milliard de livres (1,34 milliard de dollars) pour l'opérateur britannique d'hôpitaux privés, Spire Healthcare < SPI.L >, a rapporté Sky News jeudi.

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** Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a accepté d'acheter un médicament candidat contre le cancer du sein à la société de biotechnologie américaine Synnovation Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars, ajoutant ainsi une thérapie ciblée à son portefeuille de médicaments contre le cancer.

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