information fournie par Reuters 27/10/2025 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Janus Henderson, American Water Works, Huntington Bancshares, Albemarle, Cenovus Energy; Mises à jour: OMC Power)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** Le gestionnaire de fonds basé à Londres Janus Henderson < JHG.N > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de la part de Trian Fund Management et General Catalyst, appartenant au milliardaire Nelson Peltz, l'évaluant à 7,18 milliards de dollars.

nL4N3W811G

** American Water Works < AWK.N > a accepté d'acheter Essential Utilities < WTRG.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions pour créer une société combinée d'une valeur de 63 milliards de dollars, dette comprise, renforçant ainsi sa position de première société de distribution d'eau réglementée du pays.

nL4N3W80OD

** Huntington Bancshares < HBAN.O > a accepté d'acheter sa petite rivale Cadence Bank < CADE.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 7,4 milliards de dollars, ce qui souligne la tendance générale des prêteurs régionaux à étendre leur présence et à concurrencer les grandes banques.

nL4N3W80RY

** Albemarle < ALB.N > a déclaré qu'elle vendrait une participation de 51% dans son entreprise de solutions de catalyse de raffinage, Ketjen, à la société de capital-investissement KPS Capital Partners, et qu'elle céderait sa participation de 50% dans la coentreprise Eurecat à la société française Axens SA, dans le cadre de transactions d'une valeur d'environ 660 millions de dollars.

nL4N3W80UF

** Cenovus Energy < CVE.TO >, < CVE.N > a encore adouci son offre d'achat de MEG Energy < MEG.TO > pour la porter à 30 dollars canadiens par action, obtenant ainsi le soutien longtemps recherché du principal actionnaire de MEG, Strathcona Resources < SCR.TO >.

nL4N3W80O3

** La société indienne de services d'énergie renouvelable OMC Power, soutenue par les sociétés japonaises Mitsui & Co

8031.T et Chubu Electric Power 9502.T , a déclaré que le constructeur automobile japonais Honda Motor 7267.T avait pris une participation dans la société afin de construire conjointement des batteries de stockage d'énergie propre.

nL4N3W80EN

** La société australienne Larvotto Resources LRV.AX a déclaré qu'elle avait rejeté une offre indicative non contraignante reçue la semaine dernière de la part de United States Antimony Corporation, évaluant la société minière à environ 722,9 millions de dollars australiens (469,74 millions de dollars).

nL6N3W7067

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis < NOVN.S > a annoncé dimanche qu'il avait accepté d'acquérir la société américaine de biotechnologie Avidity Biosciences RNA.O pour environ 12 milliards de dollars en espèces, alors que l'entreprise cherche à renforcer son portefeuille de traitements pour les maladies musculaires rares.

nL1N3W705E

Valeurs associées

ALBEMARLE
103,950 USD NYSE -1,61%
AMER WTR WORKS
136,800 USD NYSE -3,38%
AVIDITY BIOSCI
70,0500 USD NASDAQ +42,52%
CADENCE BANK
38,110 USD NYSE +4,44%
CENOVUS ENERGY
24,135 CAD TSX +0,94%
CHUBU EL
13,7300 USD OTCBB 0,00%
ESSENTIAL UTIL
41,000 USD NYSE -0,52%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,99%
HUNTINGTON BANCS
15,6150 USD NASDAQ -2,83%
JANUS HEND GRP
48,130 USD NYSE +15,60%
MEG ENERGY
30,000 CAD TSX +3,91%
MITSUI & CO
21,800 EUR Tradegate +1,40%
MITSUI & CO
24,9000 USD OTCBB 0,00%
NOVARTIS
102,140 CHF Swiss EBS Stocks -1,86%
Pétrole Brent
65,93 USD Ice Europ +0,37%
Pétrole WTI
61,60 USD Ice Europ +0,41%
STRATHCONA RES
36,000 CAD TSX +1,95%
