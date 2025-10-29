Oddo BHF reste positif sur Bic, mais réduit sa cible
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 14:23
S'il reconnait qu'il a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel proche des attentes, à 519 millions d'euros contre 523 MEUR estimés, le bureau d'études met en avant des perspectives abaissées pour l'ensemble de l'exercice.
Aussi, Oddo BHF révise en baisse ses propres estimations pour Bic, et prévient que 'la dynamique commerciale pour 2025 sera faible avec un impact négatif sur le contexte concurrentiel (problématique des droits de douane)'.
'La génération de FCF est revue en baisse mais, au final relativement préservée (FCF yield supérieur à 9%)', juge cependant l'analyste, ajoutant que la situation bilancielle du groupe 'reste très saine'.
Valeurs associées
|49,9500 EUR
|Euronext Paris
|-7,50%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 14:23:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La Bourse de New York progresse mercredi, à quelques heures d'une très attendue baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), tandis que Nvidia est devenue la première entreprise de l'histoire à franchir le seuil des 5.000 milliards de dollars de capitalisation ... Lire la suite
-
Jefferies confirme sa recommandation Conserver sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 49 E après la publication par le groupe de ses résultats sur le 3ème trimestre. 'Les investisseurs étaient impatients de savoir si les résultats supérieurs aux attentes ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée une nouvelle fois par l'optimisme sur l'intelligence artificielle (IA) et les anticipations sur la politique monétaire, au lendemain d'une clôture record des indices à Wall Street avec notamment Nvidia et ... Lire la suite
-
Caterpillar a dépassé mercredi les estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires au troisième trimestre, l'essor des technologies de l'intelligence artificielle (IA) ayant stimulé la demande pour ses solution de production d'énergie. La division énergie et transport ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer