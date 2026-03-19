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(Ajoute OpenAI, Jeronimo Martins, Ecolab, Indra, OMV)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT jeudi:

** La société espagnole de défense Indra IDR.MC a déclaré qu'Escribano Mechanical and Engineering s'était retirée de l'acquisition possible d'EM&E par Indra.

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** Ecolab ECL.N est proche d'un accord pour acquérir la société de refroidissement de centres de données CoolIT Systems de KKR KKR.N pour un montant compris entre 4,5 et 5 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire.

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** La société de données juridiques Relativity a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a indiqué la société, dans un contexte de prudence des investisseurs à l'égard des nouvelles cotations.

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** Abu Dhabi National Oil Company et l'autrichien OMV OMVV.VI prévoient de finaliser d'ici la fin du mois de mars une méga-fusion pour créer un ** géant mondial de la chimie , ont déclaré les entreprises, après des années de pourparlers.

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** Le groupe énergétique italien Eni ENI.MI a déclaré qu'il augmentait le haut de sa fourchette de distribution pour les cinq prochaines années et qu'il verserait un dividende extraordinaire si les prix de l'énergie dépassaient ses prévisions.

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** Le plus grand distributeur alimentaire polonais, Biedronka, détenu par Jeronimo Martins

JMT.LS , est intéressé par l'acquisition de nombreux actifs polonais de Carrefour CARR.PA si le groupe de distribution français les mettait en vente, a déclaré le directeur général de Biedronka.

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** OpenAI a déclaré qu'il allait acquérir le fabricant d'outils Python Astral, le propriétaire de ChatGPT cherchant à renforcer son portefeuille face à son rival Anthropic et à gagner plus de parts sur le marché des outils de codage de l'intelligence artificielle.

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** Philip Morris International < PM.N > a vendu sa participation dans Swedish Match do Brasil, qui contrôle la marque brésilienne Fiat Lux, a rapporté Folha de S.Paulo sans divulguer de détails financiers.

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** 3M < MMM.N > va se séparer de son activité Scott Safety et s'associer à Bain Capital pour acheter Madison Fire & Rescue pour 1,95 milliard de dollars, en combinant les deux pour créer une coentreprise de sécurité et d'incendie qui élargira le portefeuille de sécurité du géant industriel.

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** Le géant du transport de conteneurs Mediterranean Shipping Company va acquérir une participation de 50 % dans la société de transport maritime sud-coréenne Sinokor, selon une déclaration publique à Chypre.

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** BP BP.L a déclaré qu'il vendrait son site de raffinage de pétrole allemand à Gelsenkirchen à la société d'investissement Klesch Group pour une somme non divulguée et a augmenté son objectif de réduction des coûts, dans le cadre de la dernière mesure visant à simplifier son portefeuille et à consolider son bilan.

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** L'entreprise de défense britannique BAE Systems BAES.L vendra sa participation restante dans la compagnie kazakhe Air Astana AIRA.KZ , a déclaré la compagnie kazakhe.

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