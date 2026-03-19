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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 20:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute OpenAI, Jeronimo Martins, Ecolab, Indra, OMV)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT jeudi:

** La société espagnole de défense Indra IDR.MC a déclaré qu'Escribano Mechanical and Engineering s'était retirée de l'acquisition possible d'EM&E par Indra.

nL8N4072AL

** Ecolab ECL.N est proche d'un accord pour acquérir la société de refroidissement de centres de données CoolIT Systems de KKR KKR.N pour un montant compris entre 4,5 et 5 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire.

nL4N40723R

** La société de données juridiques Relativity a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a indiqué la société, dans un contexte de prudence des investisseurs à l'égard des nouvelles cotations.

nL4N4071B3

** Abu Dhabi National Oil Company et l'autrichien OMV OMVV.VI prévoient de finaliser d'ici la fin du mois de mars une méga-fusion pour créer un ** géant mondial de la chimie , ont déclaré les entreprises, après des années de pourparlers.

nL6N40715I

** Le groupe énergétique italien Eni ENI.MI a déclaré qu'il augmentait le haut de sa fourchette de distribution pour les cinq prochaines années et qu'il verserait un dividende extraordinaire si les prix de l'énergie dépassaient ses prévisions.

nL8N4071FV

** Le plus grand distributeur alimentaire polonais, Biedronka, détenu par Jeronimo Martins

JMT.LS , est intéressé par l'acquisition de nombreux actifs polonais de Carrefour CARR.PA si le groupe de distribution français les mettait en vente, a déclaré le directeur général de Biedronka.

nL8N4071NT

** OpenAI a déclaré qu'il allait acquérir le fabricant d'outils Python Astral, le propriétaire de ChatGPT cherchant à renforcer son portefeuille face à son rival Anthropic et à gagner plus de parts sur le marché des outils de codage de l'intelligence artificielle.

nL4N4071HA

** Philip Morris International < PM.N > a vendu sa participation dans Swedish Match do Brasil, qui contrôle la marque brésilienne Fiat Lux, a rapporté Folha de S.Paulo sans divulguer de détails financiers.

nS0N3ZG02R

** 3M < MMM.N > va se séparer de son activité Scott Safety et s'associer à Bain Capital pour acheter Madison Fire & Rescue pour 1,95 milliard de dollars, en combinant les deux pour créer une coentreprise de sécurité et d'incendie qui élargira le portefeuille de sécurité du géant industriel.

nL4N40713O

** Le géant du transport de conteneurs Mediterranean Shipping Company va acquérir une participation de 50 % dans la société de transport maritime sud-coréenne Sinokor, selon une déclaration publique à Chypre.

nL6N4070QZ

** BP BP.L a déclaré qu'il vendrait son site de raffinage de pétrole allemand à Gelsenkirchen à la société d'investissement Klesch Group pour une somme non divulguée et a augmenté son objectif de réduction des coûts, dans le cadre de la dernière mesure visant à simplifier son portefeuille et à consolider son bilan.

nL6N4070FC

** L'entreprise de défense britannique BAE Systems BAES.L vendra sa participation restante dans la compagnie kazakhe Air Astana AIRA.KZ , a déclaré la compagnie kazakhe.

nL6N4070GV

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

3M
142,740 USD NYSE -1,63%
BAE SYSTEMS
2 306,000 GBX LSE -1,03%
BP
582,100 GBX LSE +4,73%
CARREFOUR
15,2950 EUR Euronext Paris -2,52%
ECOLAB INC
258,690 USD NYSE -1,20%
ENI
23,935 EUR MIL +3,75%
Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
INDRA SISTEMAS BR-A
EUR Sibe 0,00%
JERONIMO MARTINS
19,9600 EUR Euronext Lisbonne -7,34%
KKR & CO
90,610 USD NYSE -0,04%
OMV
58,875 EUR LSE Intl -3,76%
PHILIP MRRS INT
163,370 USD NYSE -1,66%
Pétrole Brent
108,06 USD Ice Europ -1,45%
Pétrole WTI
95,80 USD Ice Europ -3,33%
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