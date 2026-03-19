Les États-Unis accusent trois personnes d'avoir comploté pour détourner des technologies d'IA vers la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations du ministère de la justice tout au long de la procédure) par Kanishka Singh

Le ministère américain de la Justice a annoncé jeudi que trois personnes ont été inculpées pour avoir conspiré en vue de détourner illégalement des technologies américaines d'intelligence artificielle vers la Chine.

Le FBI a déclaré que Yih-Shyan Liaw, Ruei-Tsang Chang et Ting-Wei Sun "auraient conspiré pour vendre des milliards de dollars de serveurs intégrant des unités de traitement graphique sensibles et contrôlées à des acheteurs en Chine, en violation des lois américaines sur le contrôle des exportations"

Liaw a cofondé le fabricant de serveurs optimisés pour l'IA Super Micro Computer Inc SMCI.O en 1993, et a rejoint son conseil d'administration en 2023, selon un communiqué de presse de 2023 Super Micro.

Le ministère de la justice accuse ces trois personnes d'avoir participé à un système visant à détourner de grandes quantités de technologies d'intelligence artificielle vers des clients en Chine.

La déclaration du ministère de la justice ne mentionne pas le nom de Super Micro.

Il indique toutefois que Liaw est "cofondateur, membre du conseil d'administration et vice-président principal du développement commercial d'un fabricant américain coté en bourse qui conçoit et construit des serveurs informatiques de haute performance pour des applications d'intelligence artificielle et d'informatique en nuage, y compris des serveurs qui intègrent des unités de traitement graphique d'intelligence artificielle (GPU)"

Le communiqué du DOJ décrit Chang comme un directeur général du bureau de Taïwan du même fabricant américain que Liaw, tandis qu'il présente Sun comme un courtier tiers et un "arrangeur" qui a travaillé avec Liaw et Chang.

Super Micro n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Ensemble, les accusés et d'autres personnes ont conspiré pour détourner systématiquement les serveurs du fabricant américain avec certains GPU vers la Chine sans licence du ministère américain du commerce", a déclaré le ministère américain de la justice.

Les accusés auraient fabriqué des documents, mis en scène de faux équipements pour passer les inventaires d'audit et utilisé une société intermédiaire pour dissimuler leur mauvaise conduite et leur véritable liste de clients, a déclaré le ministère de la justice.