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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** La société de capital-investissement IG4 prévoit de finaliser l'acquisition potentielle du producteur brésilien de sucre et d'éthanol Raizen < RAIZ4.SA > d'ici fin mars 2027, sous réserve d'un accord avec les créanciers, ont déclaré lundi ses dirigeants à Reuters. nL1N42U0X7

** Singapore Telecommunications < STEL.SI > a annoncé avoir cédé une participation de 2,8 % dans la société de développement énergétique Gulf Development < GULF.BK >, cotée en Thaïlande, pour environ 1 milliard de dollars singapouriens (773,16 millions de dollars), dans le but de redéployer ses capitaux. nL4N42V0BP

** Qualcomm < QCOM.O > est en pourparlers avancés en vue d’acquérir Modular Inc dans le cadre d’une opération valorisant le fabricant de puces d’IA à environ 4 milliards de dollars, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL4N42U1OQ

Fusions / Acquisitions

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