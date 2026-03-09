((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Universal Health Services, Chevron, Generali Mises à jour: EQT)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** L'opérateur hospitalier Universal Health Services < UHS.N > a déclaré qu'il allait acquérir le fournisseur de soins de santé virtuels Talkspace < TALK.O > dans une transaction évaluée à 835 millions de dollars, dans un contexte de demande croissante de services de santé comportementale.

nL4N3ZX151

** Le producteur de pétrole Chevron < CVX.N > est en pourparlers avancés avec le conglomérat brésilien Ultrapar < UGPA3.SA > pour acheter une participation de 30 % dans le distributeur de carburant Ipiranga, a rapporté le Brazil Journal, citant deux sources familières avec le sujet.

nS0N3Z201T

** EQT < EQTAB.ST > a déclaré avoir accepté d'acheter une participation de 42% dans la société mère de Yorkshire Water, Kelda Holdings, l'un des investissements récents les plus importants du secteur, à un moment où les compagnies d'eau privatisées de Grande-Bretagne sont aux prises avec des dettes élevées et une colère croissante de l'opinion publique face aux déversements d'eaux usées et aux défaillances des services.

nL4N3ZX0LG

** Le plus grand assureur italien Generali < GASI.MI > a accepté de vendre ses activités irlandaises et nord-irlandaises ( P&C) aux succursales locales de Zurich < ZURN.S > pour 337 millions d'euros (388,7 millions de dollars) en espèces, a-t-il déclaré.

nL6N3ZX0MO

** Le fonds américain Apollo < APO.N >, son bras d'investissement sportif, Apollo Sports Capital, achèvera l'acquisition de 55% du club de football espagnol Atletico Madrid le 12 mars, a déclaré le journal espagnol Expansion, citant des sources.

nL1N3ZX09B

** La société de sciences de la vie Agilent Technologies < A.N > a déclaré qu'elle allait acquérir la société privée de pathologie clinique Biocare Medical dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 950 millions de dollars.

nL4N3ZX0L1