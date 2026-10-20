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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 11:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** La deuxième banque italienne, UniCredit CRDI.MI , a annoncé qu'elle réintégrait en interne son unité de services de titres nationaux, deux décennies après avoir externalisé cette activité à la Société Générale SOGN.PA .

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** La société Gulf Keystone Petroleum GKP.L , cotée au Royaume-Uni, a annoncé qu'elle allait fusionner avec la société norvégienne ShaMaran Petroleum SNMS.OL dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'un montant de 601 millions de dollars, créant ainsi l'un des plus grands producteurs de pétrole de la région du Kurdistan irakien.

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** Le groupe d'ingénierie italien Maire MTCM.MI a annoncé que sa filiale Nextchem avait signé des accords contraignants en vue d'acquérir la société suédoise MEAB AB et la société allemande MEAB GmbH pour un montant maximal de 8 millions d'euros (9 millions de dollars).

nFWN4651G4

** La société singapourienne Keppel KPLM.SI a annoncé qu’elle céderait une participation de 51 % dans K-Commercial, l’entité propriétaire de l’immeuble de bureaux Keppel South Central, à Keppel REIT KASA.SI pour environ 611 millions de dollars singapouriens (477,42 millions de dollars).

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** Tradeweb Markets TW.O a annoncé lundi qu'elle allait acquérir la plateforme de transactions d'obligations Trumid pour environ 1,97 milliard de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur les marchés américains des obligations d'entreprises.

nL4N4651KL

Fusions / Acquisitions

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