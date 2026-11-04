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(Ajout d'ARRAY Technologies et d'Amdocs)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 14h30 GMT:

** ARRAY Technologies ARRY.O et Shoals Technologies Group

SHLS.O ont annoncé avoir conclu un accord de fusion par échange d'actions, valorisant Shoals à environ 1,32 milliard de dollars, afin de regrouper leurs activités dans le domaine des équipements solaires pour élargir leur gamme de produits et réduire leurs coûts. nL3N46L1KV

** Amdocs a annoncé avoir racheté le fournisseur mondial de technologies pour le secteur de l’assurance EIS pour 340 millions de dollars en numéraire, marquant ainsi la première incursion de la société dans le secteur de l’assurance.

nL6N46L0XS

** L'agence de souscription spécialisée Optio Group a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Names Europe Agencia de Suscripción, une agence de souscription maritime spécialisée basée à Madrid, pour un montant non divulgué.

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** La société Emaar Properties de Dubaï EMAR.DU prévoit de lancer une offre publique d’achat sur les parts qu’elle ne détient pas encore dans sa filiale de construction Emaar Development EMAARDEV.DU , a-t-elle indiqué, dans le cadre d’une opération potentielle pouvant atteindre 3,43 milliards de dollars. nL6N46L0HK

** La société immobilière australienne Goodman Group

GMG.AX et Digital Realty DLR.N ont proposé de racheter jusqu’à 9,9 % de l’opérateur de centres de données en difficulté NextDC NXT.AX , dans le cadre d’une opération d’une valeur d’environ 715 millions de dollars australiens (499,7 millions de dollars), selon une lettre d’intentions. nL2N46L0AP

** Japan Investment Corp (JIC), un fonds soutenu par l’État, prévoit de céder le fabricant de matériaux pour la fabrication de puces JSR à Mitsui Chemicals 4183.T dans le cadre d’une transaction qui pourrait dépasser 1 300 milliards de yens (8,20 milliards de dollars), ont indiqué deux personnes proches du dossier. nL2N46L064

** Premia Holdings Ltd a finalisé l'acquisition de Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l. et de ses filiales, dont le réassureur IARD Cowen Reinsurance SA, qui a été rebaptisé Premia Reinsurance Europe SA. nL6N46K17A

** Epic Insurance Brokers & Consultants a racheté Randall Insurance, une société spécialisée dans l’assurance des particuliers et des entreprises, selon un communiqué de presse publié mardi. nL6N46K189