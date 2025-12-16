((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: California Pizza Kitchen Mises à jour: JX Advanced Metals)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT mardi:

** La société japonaise JX Advanced Metals < 5016.T > a déclaré que son unité Pan Pacific Copper (PPC) a vendu l'intégralité de sa participation dans le projet de cuivre Quechua non développé au Pérou au négociant et minier suisse Glencore < GLEN.L > pour une somme non divulguée.

** Un groupe d'investisseurs dirigé par Consortium Brand Partners achète California Pizza Kitchen et a choisi le directeur général de Convive Brands pour diriger ses restaurants, la société a déclaré à Reuters, cinq ans après la faillite de la chaîne due à une pandémie.

** Marsa Maroc, le principal opérateur portuaire du Maroc, a déclaré avoir signé un accord pour acquérir une participation de 45% dans la société espagnole Boluda Maritime Terminals (BMT), une branche de la société espagnole Boluda Corporacion Maritima, pour 80 millions d'euros (soit 94,01 millions de dollars).

** Kering < PRTP.PA >, le propriétaire de la marque de luxe Gucci, a déclaré qu'il avait accepté de vendre une participation de 60 % dans une propriété de premier ordre à New York à la société de capital-investissement Ardian, ce qui lui a permis de lever 690 millions de dollars en espèces.

** TotalEnergies < TTEF.PA > a accepté de vendre une participation indirecte de près de 10 % dans un bloc de gaz offshore malaisien à PTTEP, soutenu par l'État thaïlandais, pour un montant non divulgué, a déclaré la major pétrolière française.

** Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a acquis une participation de contrôle de 95% dans Covestro, a déclaré lundi le fabricant allemand de produits chimiques dans un document réglementaire.

** World Insurance Associates a acquis le 1er septembre l'agence The Fidella Agency, basée à Lakewood, dans le New Jersey, le courtier a annoncé lundi.

** Holcim < HOLN.S > a accepté de payer 550 millions de dollars pour une participation majoritaire dans le fabricant péruvien de matériaux de construction Cementos Pacasmayo < CPACASC1.LM >. Il s'agit de la plus grande acquisition jamais réalisée par la société suisse en Amérique latine.

** La société d'investissement activiste Kimmeridge Energy Management a soumis une offre de 6 milliards de dollars pour acheter Ascent Resources, a rapporté le Financial Times.

** Le géant de Wall Street Citigroup < C.N > a déclaré lundi qu'il avait achevé la vente d'une participation de 25 % dans son Grupo Financiero Banamex à une société détenue par le milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo et sa famille.

** La société de services WSP Global < WSP.TO > a déclaré lundi qu'elle allait acquérir la société américaine d'électricité et d'énergie TRC Companies dans le cadre d'une transaction en espèces de 3,3 milliards de dollars.

