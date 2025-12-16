 Aller au contenu principal
Inéligibilité avec exécution provisoire pour le président de la métropole de Lille en appel
information fournie par AFP 16/12/2025 à 17:57

Le président divers droite de la métropole européenne de Lille (Mel) Damien Castelain, le 23 novembre 2017 à Lille ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La cour d'appel de Douai a condamné mardi le président divers droite de la métropole européenne de Lille (Mel) à une peine de deux ans d'inéligibilité avec exécution provisoire pour abus de confiance et détournement de fonds publics.

Damien Castelain, 58 ans, a également été condamné à 18 mois de prison avec sursis et à 20.000 euros d'amende.

C'est un jugement plus sévère qu'en première instance, où M. Castelain avait été condamné en 2024 à un an de prison avec sursis, 20.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire à l'époque.

"Conformément aux obligations légales attachées à cette condamnation, M. Damien Castelain est contraint de se démettre de l'ensemble de ses mandats électifs" au sein de la métropole européenne de Lille, a expliqué la Mel dans un communiqué.

Le premier vice-président de cette importante intercommunalité, Eric Skyronka, va assurer l'intérim avant une nouvelle élection du président qui se tiendra en janvier, a ajouté la Mel.

Sollicités par l'AFP, M. Castelain et l'une de ses conseils, absents lors du délibéré à Douai, n'ont pas souhaité réagir dans l'immédiat.

Sur X, le ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui est par ailleurs conseiller de la Mel pour la ville de Tourcoing, a assuré M. Castelain de son "soutien dans ce moment difficile", mais "sans commenter d'aucune manière une décision de justice", a-t-il tenu à préciser.

Maire de Péronne-en-Mélantois, une petite commune près de Lille, Damien Castelain avait été propulsé à la présidence de la Mel en 2014, après un accord avec la maire PS de Lille d'alors, Martine Aubry, présidente sortante de l'intercommunalité, afin d'empêcher l'UMP (aujourd'hui LR) de s'emparer de la collectivité.

    Encore qui est pris la main dans le pot de confiture

