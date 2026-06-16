((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Thyssenkrupp et Databricks)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à20 h 00 GMT:

** Thyssenkrupp TKAG.DE prévoit de scinder sa division de négoce de matériaux, dont le chiffre d'affaires représente près d'un tiers du total du groupe, a annoncé mardi le conglomérat allemand.

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** Databricks a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la start-up Panther Labs, alors que le fournisseur américain de solutions d'analyse de données renforce sa présence dans le secteur de la cybersécurité.

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** Yum Brands < YUM.N > a annoncé qu'il allait céder sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars, cette unité étant confrontée à une concurrence acharnée sur le marché de la restauration rapide dans un contexte de prudence des consommateurs en matière de dépenses.

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** SpaceX, la société d'Elon Musk < SPCX.O > a annoncé son intention d'acquérir Anysphere, l'éditeur de logiciels à l'origine de Cursor, l'agent de codage IA très populaire, pour 60 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur le marché de l'IA d'entreprise.

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** Olin < OLN.N > a annoncé qu'elle allait acquérir Huntsman < HUN.N > dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 2,43 milliards de dollars, réunissant ainsi deux producteurs chimiques américains alors que le secteur cherche à gagner en taille et à réaliser des économies dans un contexte difficile.

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** La compagnie aérienne low-cost Norwegian Air < NAS.OL > a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir le voyagiste Nordic Leisure Travel Group pour environ 7,94 milliards de couronnes suédoises (842,90 millions de dollars) en numéraire et en actions.

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** L'Allemagne a officiellement rejeté l'offre d'UniCredit < CRDI.MI > visant à racheter la Commerzbank < CBKG.DE >, a déclaré l'agence financière du pays, invoquant un prix trop bas et des inquiétudes quant à ce qu'elle a qualifié d'approche agressive de la banque italienne.

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** Qualcomm < QCOM.O > est en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d’IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars, a rapporté lundi The Information, citant une source directement informée de la transaction.

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** Le gestionnaire d’actifs brésilien IG4 a fait une offre non contraignante portant sur plus de la moitié de la dette détenue par les créanciers de la société de sucre et d’éthanol Raizen < RAIZ4.SA >, a rapporté lundi le journal local *Valor Econômico*, citant des sources.

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