(Ajouts: FalconX, Alkermes)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

** FalconX a déclaré qu'il allait acheter la société de gestion d'investissement crypto 21shares, alors que la société de négoce d'actifs numériques cherche à étendre ses offres de fonds négociés en bourse.

** Alkermes < ALKS.O > a déclaré qu'elle allait acquérir Avadel Pharmaceuticals < AVDL.O > dans une transaction évaluée jusqu'à 2,1 milliards de dollars, obtenant un traitement approuvé des troubles du sommeil et élargissant le marché de la médecine du sommeil.

** GE Vernova < GEV.N > a déclaré mardi qu'il paierait 5,28 milliards de dollars pour acheter les 50% de parts qu'il ne possède pas encore dans le fabricant de transformateurs Prolec GE, alors que le boom de l'intelligence artificielle alimente la demande d'équipements de réseau.

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery < WBD.O > a rejeté mardi une offre de près de 60 milliards de dollars de Paramount Skydance < PSKY.O >, selon une source, et la société a annoncé qu'elle explorerait ses options pour la vente de l'entreprise.

