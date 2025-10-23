Prêt-à-porter: légère progression des ventes de SMCP au 3T, lestées par la France et l'Asie

Les ventes du groupe de prêt-à-porter SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, ont augmenté de 0,6% sur un an au troisième trimestre, à 295,4 millions d'euros, progressant dans toutes les zones géographiques sauf en France et en Asie.

( AFP / FRED DUFOUR )

Dans l'Hexagone, le chiffre d'affaires s'est établi à 97 millions d'euros au troisième trimestre, en légère baisse de 0,8%, "affecté par un contexte politico-macroéconomique complexe, notamment en septembre", selon le communiqué du groupe publié jeudi.

Cela reste "une performance supérieure à celle du marché, confirmant ainsi la désirabilité des marques", souligne SMCP.

"Nous faisons preuve d'une bonne résilience", a insisté la directrice générale du groupe, Isabelle Guichot, citée dans le communiqué.

"Dans les magasins physiques, les ventes à périmètre comparable ont progressé, témoignant d'un rebond après les Jeux olympiques de 2024", tandis que les ventes en ligne "ont été ralenties par la réduction du taux de discount", détaille le communiqué.

En outre, sept fermetures nettes ont été enregistrées pendant le trimestre, "en ligne avec la stratégie" d'optimisation du réseau.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes ont augmenté de 1,3% sur un an.

En Asie Pacifique, elles ont reculé de 15,3% au troisième trimestre, à 40,4 millions d'euros, en raison de "l'optimisation du réseau en Chine (65 fermetures nettes en 2024) et de la forte réduction du taux de discount initiée en 2025".

A l'inverse, le groupe a bénéficié d'une "excellente dynamique" en Amérique, où son chiffre d'affaires a progressé de 3,7%, à 46,7 millions d'euros, ainsi qu'en Europe (Hors France) et au Moyen-Orient, avec une croissance de 8,1%, à 110,3 millions d'euros.

Le groupe a par ailleurs étendu son réseau, avec 11 magasins supplémentaires en Europe et au Moyen Orient - pour un total de 1.651 points de ventes dans le monde - "notamment via des partenaires, avec l'ouverture d'un nouveau pays, la Géorgie, et dans les marchés existants" comme l'Egypte et les Balkans.

Par marques, Maje tire les ventes (+2,3%) suivi de Sandro (+0,1%), les deux autres enseignes (Claudie Pierlot et Fursac) enregistrant une baisse conjointe de 2,8%.

"La bonne dynamique observée au cours du premier semestre s'est confirmée", a résumé Isabelle Guichot, abordant "la fin de l'année avec confiance (...) dans un marché qui reste toutefois incertain".