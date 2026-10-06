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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** Le groupe français BPCE a acquis une participation de 7 % dans la banque espagnole Sabadell SABE.MC et prévoit de devenir un actionnaire à long terme. Selon les analystes, cette opération pourrait contribuer à protéger Sabadell d’éventuelles offres publiques d’achat hostiles, après que la banque eut repoussé l’année dernière une tentative de son grand rival BBVA

BBVA.MC .

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** La société britannique Informa INF.L a annoncé son intention d’acquérir l’organisateur d’événements Clarion pour 2,24 milliards de livres sterling (3 milliards de dollars) et de se séparer de sa branche d’édition universitaire Taylor & Francis, le directeur général Stephen Carter souhaitant se concentrer sur le développement de l’activité en forte croissance du groupe dans le domaine des événements en direct.

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** L’investisseur en capital-risque BP Marsh & Partners, coté à Londres, a annoncé avoir acquis une participation de 30 % dans Dauntless, une agence d’assurance maritime nouvellement créée, pour une contrepartie symbolique, soutenue par une ligne de crédit de 2 millions de livres sterling (2,64 millions de dollars).

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** CVC Capital Partners CVC.AS et la société d’investissement belge Groupe Bruxelles Lambert GBLB.BR ont relevé leur offre publique d’achat sur le laboratoire pharmaceutique italien Recordati RECI.MI à 53 € par action et ont prolongé la durée de l’offre.

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** La société d’investissement mondiale KKR KKR.N a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter le gestionnaire de fonds de capital-investissement Gen II Fund Services dans le cadre d’une opération de 5,1 milliards de dollars, dette comprise, ce qui lui permet de se positionner sur les infrastructures soutenant les marchés privés.

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** Le distributeur pharmaceutique américain McKesson MCK.N et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice sont sur le point de conclure un accord en vue d’acquérir le prestataire de services de perfusion Option Care Health, dans le cadre d’une transaction évaluée à plus de 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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