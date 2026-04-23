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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 11:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 09h30 GMT jeudi:

** La banque italienne UniCredit CRDI.MI détient une participation de 8,72% dans Generali GASI.MI , a déclaré le président du plus grand assureur du pays en énumérant les participations des investisseurs lors de l'assemblée générale annuelle (AGM). nL8N4160PC

** Le groupe franco-italien EssilorLuxottica ESLX.PA a déclaré avoir acquis Faro, une petite société italienne spécialisée dans les technologies de haute précision pour la fabrication de lunettes. nL8N4160ML

** Le groupe suédois de capital-investissement EQT EQTAB.ST étudie la possibilité de racheter l'opérateur japonais de sites de comparaison de prix Kakaku.com 2371.T , a déclaré à Reuters une personne au courant de l'affaire. nL4N4160CG

** La société de capital-investissement Apollo APO.N est sur le point de conclure un accord pour acquérir l'activité d'intérieurs automobiles de la société française Forvia

FRVIA.PA , a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières de l'affaire. nL1N4160BB

** La société d'investissement américaine Bain Capital cherche à vendre une participation d'au moins 40 % dans Bridge Data Centres (BDC) dans le cadre d'une transaction qui valoriserait le constructeur d'infrastructures de données basé à Singapour à 5 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire. nL4N4150PB

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
129,160 USD NYSE +1,46%
EQT
29,720 EUR Tradegate -1,30%
ESSILORLUXOTTICA
191,8000 EUR Euronext Paris -4,81%
FORVIA (EX FAURECIA)
10,6050 EUR Euronext Paris +3,87%
GENERALI
37,340 EUR MIL -0,03%
Gaz naturel
2,72 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
102,99 USD Ice Europ +1,42%
Pétrole WTI
93,96 USD Ice Europ +1,32%
UNICREDIT
64,810 EUR MIL -1,32%
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