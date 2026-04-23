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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 12:51

(Actualisé avec Lockheed Martin, HoneyWell, Dow, Netflix, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,65% pour le Dow Jones .DJI , de 0,5% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,48% pour le Nasdaq .IXIC :

* TESLA TSLA.O abandonne 2,9% en avant-Bourse. Le constructeur automobile a fortement relevé ses projets de dépenses pour cette année, à plus de 25 milliards de dollars, le groupe ayant choisi d'investir dans l'intelligence artificielle (IA), la robotique et les puces. Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a estimé que ces dépenses étaient justifiées par la nécessité de générer de futurs flux de revenus importants. Tesla a par ailleurs dit prévoir un flux de trésorerie disponible négatif tout au long de 2026.

* INTEL INTC.O avance de 1,5% en avant-Bourse après que le directeur général de Tesla TSLA.O a annoncé que constructeur automobile utiliserait le processus 14A de nouvelle génération du groupe de semi-conducteurs dans son complexe industriel Terafab prévu au Texas.

* IBM IBM.N plonge de 7,3% en avant-Bourse, la croissance du chiffre d'affaires du groupe ayant ralenti au premier trimestre en raison de la morosité de son activité de logiciels, ravivant les craintes de perturbation dans le secteur par les outils d'intelligence artificielle (IA). Dans le sillage de la baisse d'IBM, les grands éditeurs de logiciels sont attendus en repli, MICROSOFT MSFT.O cédant 1,7%, ADOBE ADBE.O 2,3% et CROWDSTRIKE CRWD.O 2,5%. INTUIT INTU.O devrait abandonner 3,3%, APPLOVIN APP.O 1,8%, DATADOG DDOG.O 2,2% et WORKDAY

WDAY.O 4,9%.

* LOCKHEED MARTIN LMT.N a fait état jeudi d'une baisse de son bénéfice au premier trimestre, affecté par les coûts élevés liés aux contrats à prix fixe et les ralentissements de production sur certains programmes.

L'action recule de 4,3% en avant-Bourse.

* TEXAS INSTRUMENTS TXN.O grimpe de 12% après des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre, le groupe anticipant un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre entre 5,00 et 5,40 milliards de dollars, contre un consensus des analystes logé à 4,86 milliards de dollars, selon les données LSEG.

* SERVICENOW NOW.N chute de 13,8% en avant-Bourse, l'éditeur de logiciels professionnels ayant fait état mercredi de retards dans la conclusion de plusieurs grands contrats gouvernementaux au Moyen-Orient qui ont pesé sur son chiffre d'affaires au premier trimestre.

* LAM RESEARCH LRCX.O gagne 1,3% en avant-Bourse. Le fabricant américain d'équipements pour puces a annoncé mercredi prévoir un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, ses clients ayant accru leurs commandes sur fond de forte demande dans les semi-conducteurs avancés destinés à l'intelligence artificielle (IA).

* LULULEMON ATHLETICA LULU.O recule de 5% en avant-Bourse. Le distributeur de vêtements de sport a annoncé mercredi avoir choisi Heidi O'Neill, ancienne présidente de la division consommateurs, produits et marques de NIKE NKE.N , comme prochaine directrice générale du groupe, face à la pression de son fondateur et d'un important investisseur activiste pour relancer ses activités en difficulté.

* HONEYWELL HON.O recule de 7,7% en avant-Bourse, après que le conglomérat industriel américain a dit qu'il prévoyait un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations des analystes et que sa division "Process Automation and Technology" avait été affectée par les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient.

* DOW DOW.N a publié jeudi une perte ajustée inférieure aux prévisions au titre de son premier trimestre, les réductions de coûts du fabricant de produits chimiques ayant contribué à compenser la baisse des prix et des volumes.

L'action recule de 1,2% en avant-Bourse.

* CSX CSX.O - L'opérateur ferroviaire prend 4,2% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse au titre du premier trimestre.

* NETFLIX NFLX.O - L'action avance de 1,5% en avant-Bourse après que le geant américain du streaming a annoncé que son conseil d'administration avait autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 25 milliards de dollars (21,40 milliards d'euros).

* AMERICAN AIRLINES AAL.O , AMERICAN EXPRESS AXP.N et COMCAST CMCSA.O figurent parmi les principales sociétés à publier leurs comptes financiers ce jeudi.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADOBE
255,9400 USD NASDAQ +3,54%
AMERICAN AIRLINE
11,5000 USD NASDAQ -2,29%
AMERICAN EXPRESS
333,020 USD NYSE +0,99%
APPLOVIN RG-A
483,7100 USD NASDAQ +2,23%
COMCAST-A
29,3700 USD NASDAQ +1,10%
CROWDSTRIKE
466,6800 USD NASDAQ +3,80%
CSX
43,1800 USD NASDAQ -0,44%
DATADOG RG-A
132,1400 USD NASDAQ +2,20%
DOW
38,820 USD NYSE +1,37%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 490,03 Pts Index Ex +0,69%
HONEYWELL INTL
219,9700 USD NASDAQ -1,01%
IBM
252,150 USD NYSE -1,39%
INTEL
65,2700 USD NASDAQ -1,49%
INTUIT
408,6800 USD NASDAQ +0,95%
LAM RESEARCH
265,5500 USD NASDAQ +2,78%
LOCKHEED MARTIN
555,440 USD NYSE -2,90%
LULULEMON ATHL
163,4500 USD NASDAQ -1,95%
MICROSOFT
432,9200 USD NASDAQ +2,07%
NASDAQ Composite
24 657,57 Pts Index Ex +1,64%
NETFLIX
93,2400 USD NASDAQ +0,71%
NIKE -B-
45,685 USD NYSE -1,62%
S&P 500 INDEX
7 137,90 Pts CBOE +1,05%
SERVICENOW
103,110 USD NYSE +2,94%
TESLA
387,5100 USD NASDAQ +0,28%
TEXAS INSTRUMENT
236,3100 USD NASDAQ +1,36%
WORKDAY-A
126,6000 USD NASDAQ -1,98%
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