AmEx: Le bénéfice dépasse les attentes grâce aux dépenses de la clientèle aisée

Le logo de la société American Express (AXP)

American Express a largement dépassé jeudi ‌les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, notamment grâce aux dépenses ​en voyages et en achats discrétionnaires.

L'activité d'AmEx, mieux protégée des aléas conjoncturels grâce à la flexibilité financière de sa clientèle majoritairement aisée, a montré sa résilience face à la ​hausse des taux d'intérêt et aux craintes d'une flambée de l'inflation due à l'augmentation des prix de l'essence.

Le chiffre ​d'affaires facturé, qui mesure les dépenses totales effectuées ⁠avec les cartes AmEx, a augmenté de 9% pour atteindre 428 milliards de ‌dollars (366,41 milliards d'euros), après ajustement des effets de change.

Son chiffre d'affaires a progressé de 10% pour s'établir à 18,9 milliards de dollars au cours ​du trimestre.

"Les dépenses des titulaires ‌de carte ont augmenté de 9% après ajustement des taux ⁠directeur, soit la plus forte croissance trimestrielle en trois ans, grâce à une forte demande et à l'engouement pour nos produits haut de gamme", a déclaré le directeur général ⁠Stephen Squeri dans un ‌communiqué.

Le bénéfice du groupe s'est établi à 4,28 dollars par action au ⁠cours du trimestre clos le 31 mars, contre 3,64 dollars par action enregistrés un ‌an plus tôt, et alors que les analystes tablaient en moyenne sur ⁠4,02 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

Ces résultats indiquent que ⁠les acheteurs de produits ‌de luxe et haut de gamme continuent de dépenser dans le contexte actuel, apaisant ​les inquiétudes des détaillants et des entreprises ‌de biens de consommation qui s'adressent à ce segment.

AmEx a constitué 1,3 milliard de dollars de provisions consolidées pour ​pertes sur créances au cours du trimestre, contre 1,2 milliard il y a un an, a déclaré le groupe.

Ces provisions servent d'indicateur de la performance de crédit ⁠et des perspectives économiques. Des provisions plus élevées signalent généralement qu'une banque se constitue une réserve pour faire face à d'éventuelles pertes sur prêts si les clients se retrouvent sous pression et font défaut.

Après la publication des résultats, l'action AmEx affichait une hausse de 1,2% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Manya Saini à Bangalore; version française Etienne Breban, ​édité par Benoit Van Overstraeten)