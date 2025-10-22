((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations concernant les géants européens de l'aérospatiale et Kering)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT mercredi:

** Les géants européens de l'aérospatiale ont fait patienter les investisseurs un jour de plus pour obtenir les détails d'un nouveau champion de l'espace, mercredi, alors que les avocats et les conseillers se penchaient sur les petits caractères, mais les projets de fusion sont restés intacts, selon des personnes familières avec les discussions.

** La division lunettes de Kering est "instrumentale pour le développement du groupe", a déclaré mercredi Jean-Marc Duplaix, directeur général délégué de la société, réfutant les rumeurs selon lesquelles la société pourrait mettre l'unité en vente.

** FalconX a déclaré qu'elle achètera la société de gestion d'investissements cryptographiques 21shares, alors que la société de négoce d'actifs numériques cherche à étendre ses offres de fonds négociés en bourse.

** Alkermes < ALKS.O > a déclaré qu'elle allait acquérir Avadel Pharmaceuticals < AVDL.O > dans le cadre d'une transaction évaluée jusqu'à 2,1 milliards de dollars, obtenant ainsi un traitement approuvé contre les troubles du sommeil et s'étendant sur le marché de la médecine du sommeil.

** GE Vernova < GEV.N > a déclaré mardi qu'il paierait 5,28 milliards de dollars pour acheter les 50 % de parts qu'il ne possède pas encore dans le fabricant de transformateurs Prolec GE, alors que le boom de l'intelligence artificielle alimente la demande d'équipements de réseau.

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery < WBD.O > a rejeté mardi une offre de près de 60 milliards de dollars de Paramount Skydance < PSKY.O >, selon une source, et la société a annoncé qu'elle explorerait ses options pour la vente de l'entreprise.

