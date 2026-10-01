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(Ajout de ConocoPhillips, Bae Systems et Mattel)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 20h30 GMT:

** Mattel MAT.O a été approché par Authentic Brands Group en vue d’une offre publique d’achat qui pourrait valoriser le fabricant de Barbie à environ 6 milliards de dollars, voire plus, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

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** BAE Systems BAES.L figure parmi les soumissionnaires potentiels qui en sont aux premières étapes de l'étude d'une offre sur Robin Radar Systems, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

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**ConocoPhillips COP.N étudie la possibilité de céder ses activités en Norvège et son site de Teesside au Royaume-Uni après avoir reçu une offre non sollicitée.

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** Le fournisseur allemand de pièces automobiles Continental

CONG.DE a annoncé que sa division ContiTech avait racheté Faba Commercial Services, un fournisseur de systèmes de manutention et de convoyage du Moyen-Orient.

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** Le gestionnaire d’actifs américain Nuveen a annoncé avoir finalisé l’acquisition du gestionnaire de fonds britannique Schroders SDR.L , créant ainsi une entité combinée gérant plus de 2 600 milliards de dollars d’actifs et présente sur plus de 40 marchés.

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** Le groupe Zurich Insurance a finalisé l’acquisition de l’assureur spécialisé Beazley après l’entrée en vigueur d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.

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** Land Securities Group LAND.L a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir le centre commercial Metrocentre, situé près de Newcastle, et qu’il financerait cette opération par le biais d’une émission d’actions de 500 millions de livres sterling (662,75 millions de dollars) et de sa dette existante, alors que la société immobilière commerciale britannique cherche à étendre son portefeuille de commerces de détail.

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** Malaysia Aviation Group, la société mère de la compagnie aérienne nationale Malaysia Airlines, a annoncé avoir signé un accord d’achat en vue d’acquérir Sepang Aircraft Engineering, une filiale d’Airbus AIR.PA .

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** La société australienne Lynas Rare Earths LYC.AX a annoncé qu’elle allait acquérir Meteoric Resources MEI.AX dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 968 millions de dollars australiens (672 millions de dollars) pour la société minière basée au Brésil, ajoutant ainsi une nouvelle source de terres rares lourdes au premier fournisseur occidental.

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** Le distributeur australien de carburants Ampol ALD.AX a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir la société de recharge de véhicules électriques Evie Networks pour 225 millions de dollars australiens (156,26 millions de dollars), renforçant ainsi sa présence sur le marché national de la recharge publique de véhicules électriques, en pleine croissance.

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** L’opérateur australien d’autoroutes à péage Transurban

TCL.AX a annoncé qu’il allait acquérir les participations de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB) dans NorthWestern Roads Group et Sydney Transport Partners pour 4,5 milliards de dollars australiens (3,13 milliards de dollars).

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** Sycamore Partners, propriétaire de Walgreens, est sur le point de conclure un accord visant à céder la chaîne de pharmacies britannique Boots à la famille Weston pour environ 9 milliards de dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

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