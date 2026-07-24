 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 22:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de GL Group, Blackstone, BNP Paribas Cardif, Ridgeview, Paramount et Devon Energy)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 20h30 GMT:

** Le producteur américain de pétrole et de gaz Devon Energy

DVN.N envisage la vente potentielle de ses actifs de schiste d’Eagle Ford et de Powder River, qui pourrait rapporter plus de 4 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL4N43Q1L0

** Paramount Skydance PSKY.O a accepté de suspendre son acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O , d’un montant de 110 milliards de dollars, jusqu’à ce qu’un juge fédéral se prononce sur la contestation de l’opération par plusieurs États, selon des documents judiciaires. nL6N43Q18D

** La société américaine de capital-investissement spécialisée dans les technologies Ridgeview a proposé de racheter la société britannique Pinewood Technologies PINE.L à 448 pence par action, ont indiqué les entreprises, valorisant ainsi le prestataire de services automobiles à 545 millions de livres sterling (soit 726,10 millions de dollars). nL4N43Q1IU

** BNP Paribas Cardif, l'assureur du groupe BNP Paribas

BNPP.PA , a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation dans IndiaFirst Life Insurance Company

IDIF.BO auprès de Warburg Pincus. nL1N43Q0U8

** Les sociétés d’investissement Blackstone BX.N et Donerail figurent parmi les derniers soumissionnaires en lice pour l’acquisition de MarineMax HZO.N , ont indiqué deux sources proches du dossier, alors que le distributeur de yachts de plaisance envisage de se céder. nL1N43P1GH

** La société énergétique privée azerbaïdjanaise GL Group a acquis des actifs pétroliers et gaziers dans quatre gisements en production au Texas et en est désormais l’opérateur exclusif, a annoncé vendredi la société, dans le cadre de la première transaction de ce type pour cet ancien pays soviétique.

nL8N43Q1I4

** BP BP.L est en pourparlers avancés pour céder son activité solaire, Lightsource, à un consortium soutenu par le fonds souverain du Koweït, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier. nL4N43Q12W

** Le président de la Commerzbank CBKG.DE , Jens Weidmann, a invité vendredi UniCredit CRDI.MI à entamer des discussions sur les conditions d’une fusion, la banque allemande ayant renoncé à toute résistance résiduelle face à cette OPA italienne non désirée et s’étant concentré sur l’obtention de concessions.

nL8N43Q0L4

** Le groupe néerlandais de conseil en ingénierie Arcadis

ARDS.AS a déclaré vendredi avoir reçu une deuxième offre publique d’achat non sollicitée de la part de son homologue canadien WSP Global WSP.TO , confirmant ainsi une information publiée jeudi par Reuters. nL8N43Q0DO

** Allianz a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d’acquérir les activités d’assurance-vie de HSBC à Singapour pour 2,7 milliards de dollars singapouriens (2,1 milliards de dollars), élargissant ainsi encore davantage la présence du groupe d’assurance allemand en Asie nL6N43Q0HU

** Reckitt Benckiser RKT.L a accepté vendredi de céder ses activités russes dans le domaine de l'hygiène au fabricant local de biens de consommation Arnest Management, alors que la société britannique poursuit la réduction de sa présence en Russie.

nL4N43Q0DZ

** HSBC 0005.HK HSBA.L a accepté de céder ses activités d’assurance vie et santé à Singapour à Allianz ALVG.DE pour 2,7 milliards de dollars singapouriens (2,1 milliards de dollars), dans le cadre de la réduction de ses activités non stratégiques et de sa concentration sur ses activités de gestion de patrimoine et de banque de gros en Asie. nL4N43P2PN

** Le groupe Safety Insurance, basé à Boston, a accepté d’être racheté par une filiale de Mapfre dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,54 milliard de dollars. nL6N43P1G1

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALLIANZ
427,100 EUR XETRA +0,64%
ARCADIS
41,400 EUR Euronext Amsterdam +5,08%
BLACKSTONE
129,960 USD NYSE +4,39%
BNP PARIBAS
105,920 EUR Euronext Paris +2,08%
BP
548,350 GBX LSE -1,36%
COMMERZBANK
36,780 EUR XETRA +1,18%
DEVON ENERGY
45,050 USD NYSE -0,54%
Gaz naturel
2,87 USD NYMEX -1,54%
HSBC HLDG
1 552,100 GBX LSE +1,64%
MARINEMAX
36,360 USD NYSE +8,31%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
8,2100 USD NASDAQ -3,30%
PINEWOOD TECH
316,250 GBX LSE +0,72%
Pétrole Brent
98,40 USD Ice Europ -2,61%
Pétrole WTI
90,45 USD Ice Europ -2,44%
RECKITT BEN
4 963,000 GBX LSE +0,51%
RECKITT BENCK GR
117,525 GBX LSE -98,19%
UNICREDIT
80,430 EUR MIL +1,53%
WARNER BROS RG-A
25,7700 USD NASDAQ -0,69%
WSP GLOBAL
161,140 CAD TSX +0,34%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank