((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de GL Group, Blackstone, BNP Paribas Cardif, Ridgeview, Paramount et Devon Energy)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 20h30 GMT:

** Le producteur américain de pétrole et de gaz Devon Energy

DVN.N envisage la vente potentielle de ses actifs de schiste d’Eagle Ford et de Powder River, qui pourrait rapporter plus de 4 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL4N43Q1L0

** Paramount Skydance PSKY.O a accepté de suspendre son acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O , d’un montant de 110 milliards de dollars, jusqu’à ce qu’un juge fédéral se prononce sur la contestation de l’opération par plusieurs États, selon des documents judiciaires. nL6N43Q18D

** La société américaine de capital-investissement spécialisée dans les technologies Ridgeview a proposé de racheter la société britannique Pinewood Technologies PINE.L à 448 pence par action, ont indiqué les entreprises, valorisant ainsi le prestataire de services automobiles à 545 millions de livres sterling (soit 726,10 millions de dollars). nL4N43Q1IU

** BNP Paribas Cardif, l'assureur du groupe BNP Paribas

BNPP.PA , a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation dans IndiaFirst Life Insurance Company

IDIF.BO auprès de Warburg Pincus. nL1N43Q0U8

** Les sociétés d’investissement Blackstone BX.N et Donerail figurent parmi les derniers soumissionnaires en lice pour l’acquisition de MarineMax HZO.N , ont indiqué deux sources proches du dossier, alors que le distributeur de yachts de plaisance envisage de se céder. nL1N43P1GH

** La société énergétique privée azerbaïdjanaise GL Group a acquis des actifs pétroliers et gaziers dans quatre gisements en production au Texas et en est désormais l’opérateur exclusif, a annoncé vendredi la société, dans le cadre de la première transaction de ce type pour cet ancien pays soviétique.

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** BP BP.L est en pourparlers avancés pour céder son activité solaire, Lightsource, à un consortium soutenu par le fonds souverain du Koweït, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier. nL4N43Q12W

** Le président de la Commerzbank CBKG.DE , Jens Weidmann, a invité vendredi UniCredit CRDI.MI à entamer des discussions sur les conditions d’une fusion, la banque allemande ayant renoncé à toute résistance résiduelle face à cette OPA italienne non désirée et s’étant concentré sur l’obtention de concessions.

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** Le groupe néerlandais de conseil en ingénierie Arcadis

ARDS.AS a déclaré vendredi avoir reçu une deuxième offre publique d’achat non sollicitée de la part de son homologue canadien WSP Global WSP.TO , confirmant ainsi une information publiée jeudi par Reuters. nL8N43Q0DO

** Allianz a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d’acquérir les activités d’assurance-vie de HSBC à Singapour pour 2,7 milliards de dollars singapouriens (2,1 milliards de dollars), élargissant ainsi encore davantage la présence du groupe d’assurance allemand en Asie nL6N43Q0HU

** Reckitt Benckiser RKT.L a accepté vendredi de céder ses activités russes dans le domaine de l'hygiène au fabricant local de biens de consommation Arnest Management, alors que la société britannique poursuit la réduction de sa présence en Russie.

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** HSBC 0005.HK HSBA.L a accepté de céder ses activités d’assurance vie et santé à Singapour à Allianz ALVG.DE pour 2,7 milliards de dollars singapouriens (2,1 milliards de dollars), dans le cadre de la réduction de ses activités non stratégiques et de sa concentration sur ses activités de gestion de patrimoine et de banque de gros en Asie. nL4N43P2PN

** Le groupe Safety Insurance, basé à Boston, a accepté d’être racheté par une filiale de Mapfre dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,54 milliard de dollars. nL6N43P1G1