((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Csquare, Monte dei Paschi di Siena, Dassault Systèmes; Mises à jour: Uber, KKR)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 19 h 30 GMT :

** La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a déclaré jeudi qu'une offre publique d'achat non sollicitée de 30,6 milliards d'euros (34,9 milliards de dollars) émanant de son grand concurrent Intesa Sanpaolo sous-évaluait la banque, tout en soulignant ses inquiétudes concernant les synergies proposées et les obstacles réglementaires.

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** L'éditeur de logiciels français Dassault Systèmes DAST.PA est en pourparlers pour racheter ArisGlobal, éditeur de logiciels dédiés aux essais cliniques, à Nordic Capital pour environ 2 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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** Le fournisseur de centres de données Csquare CSQR.N , soutenu par Brookfield, a été valorisé à 3,24 milliards de dollars après que ses actions ont reculé de 0,5 % lors de leur entrée en bourse jeudi à la Bourse de New York (NYSE).

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** Uber UBER.N a conclu jeudi un accord en vue d'acquérir l'allemand Delivery Hero DHER.DE pour une valeur de 14,8 milliards de dollars, afin de créer le plus grand groupe de livraison de repas hors de Chine et de contrer la concurrence croissante de ses concurrents américains et européens.

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** Eli Lilly LLY.N va racheter AtaiBeckley ATAI.O pour un montant pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars, a annoncé jeudi la société, rejoignant ainsi la course engagée par les géants pharmaceutiques pour développer des traitements psychédéliques contre la dépression et d’autres troubles mentaux.

** Les sociétés de capital-investissement KKR KKR.N et Energy Capital Partners ont revu à la hausse leur offre publique d’achat sur l’irlandais DCC DCC.L pour la deuxième fois en cinq semaines, a indiqué le distributeur d’énergie, portant la valorisation de la société à 67,97 livres sterling par action, soit 5,81 milliards de livres sterling (7,86 milliards de dollars).

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** Howden a racheté la société de conseil financier Folk Asset Management, basée à Limerick, dans le cadre de l'expansion de son équipe de conseil financier en Irlande, a indiqué le courtier.

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** Eli Lilly < LLY.N > a annoncé son intention d’acquérir le développeur de médicaments psychédéliques AtaiBeckley < ATAI.O > pour un montant pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars, se lançant ainsi dans la course au développement de traitements psychédéliques contre la dépression et d’autres troubles mentaux.

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** ABB < ABBN.S > dispose de 14 milliards de dollars pour de nouvelles acquisitions, a déclaré son directeur général Morten Wierod, après que le groupe d'ingénierie suisse a annoncé le rachat, pour un montant record de 5,5 milliards de dollars, de la société britannique d'automatisation Rotork < ROR.L >.

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** Angelini Pharma a annoncé avoir finalisé l'acquisition du laboratoire américain spécialisé dans les maladies rares Catalyst Pharmaceuticals < CPRX.O > dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars à laquelle a participé l'organisme de crédit public italien CDP.

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** Bridgepoint < BPTB.L > a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans la société allemande de tests de laboratoire GBA Group auprès d'Ardian, a déclaré Bridgepoint, confirmant ainsi une information de Reuters.

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** Le géant japonais de la grande distribution Seven & i Holdings < 3382.T > envisage d'acquérir une participation à deux chiffres dans l'opérateur polonais de supérettes Zabka Group < ZAB.WA >, a déclaré le ministre polonais des Finances, Andrzej Domanski.

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** Le groupe Hyundai Motor a annoncé son intention de faire de la société américaine de robotique Boston Dynamics une filiale à 100 % en rachetant la participation d’environ 10 % détenue par le groupe SoftBank < 9984.T >, une opération qui, selon lui, lui permettra de déployer des technologies robotiques de pointe dans l’ensemble de ses activités.

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** La société d’investissement suédoise EQT < EQTAB.ST > va relever son offre sur Kakaku.com < 2371.T > à plus de 3 400 yens par action, soit un montant supérieur aux 3 384 yens proposés précédemment par LY Corp < 4689.T >, filiale de SoftBank, et par Bain Capital, selon le Nikkei.

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