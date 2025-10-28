((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Searchlight Cyber, GreenTriangle, Boyu Capital, Skyworks Solutions, Cygnet Energy, Mises à jour: Banijay)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mardi:

** Le groupe de médias français Banijay < BNJ.AS > va acheter une participation majoritaire dans la société de paris Tipico au groupe de capital-investissement CVC < CVC.AS >, a-t-il déclaré, dans une opération qui créera l'un des plus grands opérateurs de jeux en ligne d'Europe.

** Searchlight Cyber a acquis la société de gestion des risques cybernétiques Intangic, dans le cadre d'une transaction qui, selon la société britannique de renseignement sur le dark web, renforcera son expertise en matière de quantification des risques cybernétiques.

** GreenTriangle, une start-up suisse fournissant des technologies pour l'assurance des récoltes, y compris des couvertures paramétriques, a été rachetée par le Groupe Saretec, spécialiste français des sinistres.

** La société de capital-investissement Boyu Capital s'est imposée comme le principal acquéreur d'une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks < SBUX.O > dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité à plus de 4 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News.

** Skyworks Solutions < SWKS.O > achètera son petit rival Qorvo < QRVO.O >, ont-ils déclaré, formant une société combinée de 22 milliards de dollars qui fournit des puces de radiofréquence à Apple < AAPL.O > et à d'autres fabricants de smartphones.

** La société privée Cygnet Energy va acquérir Kiwetinohk Energy < KEC.TO > dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 1,4 milliard de dollars canadiens ( 998,29 millions de dollars), y compris la dette, ont indiqué les sociétés, créant ainsi un opérateur de Montney et de Duvernay plus important

** Ryan Specialty RYAN.N a acquis l'assureur général canadien Stewart Specialty Risk Underwriters (SSRU) dans le cadre d'une transaction qui permettra à BP Marsh BPM.L , société de capital-risque cotée à Londres, de recevoir 51,9 millions de dollars canadiens (37,1 millions de dollars américains) pour sa participation de 28,2 % dans l'entreprise.

** La société d'investissement américaine Long Path a accepté de racheter le fournisseur britannique de logiciels Idox < IDOX.L > dans le cadre d'une transaction de 339,5 millions de livres (438 millions de dollars), offrant aux actionnaires 71,5 pence par action en numéraire.

** Barclays va acheter l'initiateur de prêts personnels américain Best Egg pour 800 millions de dollars, a déclaré la banque britannique, qui tente ainsi d'augmenter la taille de son activité de banque personnelle aux États-Unis.

** FirstSun Capital Bancorp < FSUN.O > achètera First Foundation < FFWM.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 785 millions de dollars, ont déclaré les entreprises lundi, alors que les fusions et acquisitions au sein des banques régionales s'accélèrent dans le contexte des préoccupations de crédit dans le secteur et des incertitudes macroéconomiques.

** SAP < SAPG.DE >, le plus grand fournisseur de logiciels d'Europe, a proposé d'acheter la société de logiciels de comptabilité BlackLine < BL.O > pour près de 4,5 milliards de dollars en juin, mais a essuyé une fin de non-recevoir et envisage maintenant de poursuivre à nouveau la société, selon une copie de la lettre d'offre examinée par Reuters et une personne familière de l'affaire.