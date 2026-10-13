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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 11:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** Le Portugal choisira « très prochainement » le soumissionnaire retenu pour l'acquisition d'une participation de 44,9 % dans la compagnie aérienne nationale TAP, a déclaré mardi le secrétaire d'État aux Infrastructures, Hugo Espirito Santo, décrivant l'acheteur idéal comme un partenaire disposant de l'envergure, de la capacité d'investissement et du rayonnement international nécessaires pour renforcer la compétitivité de la compagnie aérienne. nL8N45Z0L7

** Character.AI a annoncé lundi avoir déposé une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 aux États-Unis et avoir accepté de céder certains de ses actifs à Walt Disney DIS.N pour 20 millions de dollars. nL6N45Z0AN

** Le fabricant japonais Omron 6645.T va racheter la société américaine de PC industriels Onlogic et sa société mère, Interlogic, pour 675 millions de dollars, a annoncé l’entreprise. nL6N45Z019

** Bumble BMBL.O est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation par Ithaca Holdings dans le cadre d'une opération valorisant l'opérateur de l'application de rencontres à environ 1 milliard de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier. nL4N45Y14V

Fusions / Acquisitions

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