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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 10:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** Le géant pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA a annoncé avoir acquis une participation de 25 % dans 26 concessions d'exploration offshore exploitées par Chevron

CVX.N aux États-Unis. nFWN46D1XC

** Le gestionnaire mondial d'actifs alternatifs TPG TPG.O est en pourparlers pour racheter le groupe britannique de centres de données Ark à Elliott Investment Management pour une valeur estimée à environ 5 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

nL6N46E09H

** Ares Capital ARCC.O a annoncé mardi qu’elle allait racheter MidCap Financial Investment MFIC.O , filiale d’Apollo, dans le cadre d’une opération combinant actions et numéraire, pour une valeur d’entreprise d’environ 2,6 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le domaine du crédit direct aux entreprises de taille moyenne. nL3N46D0YQ

** La société australienne Ingenia Communities INA.AX a déclaré avoir reçu une quatrième offre améliorée de 2,24 milliards de dollars australiens (1,55 milliard de dollars) de la part de la société de capital-investissement Warburg Pincus, ce qui a propulsé l’action du promoteur immobilier à son plus haut niveau depuis dix mois. nL3N46D295

** Intel INTC.O a accepté d’acquérir la société israélienne de logiciels d’informatique quantique Classiq pour environ 2,3 milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46D139

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

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CHEVRON
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Gaz naturel
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INGENIA COMMU STPL
2,7075 USD OTCBB 0,00%
INTEL
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MD CP FNNCL INVS
10,2600 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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TOTALENERGIES
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TPG RG-A
44,5800 USD NASDAQ 0,00%
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