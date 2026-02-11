((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: BP, QXO; Mises à jour: TIM SA, Netflix-Warner)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mercredi:

** BP BP.L a vendu une participation de 10% dans son projet solaire Shafag en Azerbaïdjan à la société hongroise MVM Energetika Zrt, a déclaré la major pétrolière. nL6N3Z70M2

** Le conseil d'administration de l'opérateur de télécommunications brésilien TIM SA TIMS3.SA a approuvé un accord d'achat d'actions avec IHS Fiber Brasil pour acheter 51% du capital social total d'I-Systems pour 950 millions de reais (182,75 millions de dollars), a déclaré la société. nL1N3Z70EJ

** Le distributeur de matériaux de construction QXO QXO.N a déclaré qu'il avait accepté de racheter Kodiak Building Partners à la société de capital-investissement Court Square Capital dans le cadre d'une transaction en actions et en numéraire évaluée à environ 2,25 milliards de dollars. nL4N3Z70US

** Dubai Electricity and Water Authority DEWA.DU a déclaré avoir acquis la totalité de la participation de 24% de Dubai Holding dans Emirates Central Cooling Systems EMPOWER.DU pour 5,18 milliards de dirhams (1,41 milliards de dollars), ce qui porte sa participation à 80%. nL6N3Z707A

** Picton Property Income PCTN.L a déclaré que LondonMetric Property LMPL.L avait exprimé son intérêt pour la société d'investissement immobilier, qui mène un processus de vente formel dans le cadre de son examen stratégique en cours.

** L'investisseur activiste Ancora Holdings a pris une participation dans Warner Bros Discovery WBD.O et prévoit de s'opposer à l'accord de la société de médias avec Netflix pour ses studios et ses actifs de diffusion en continu, dans le dernier rebondissement de la bataille acharnée pour le rachat d'Hollywood. nL4N3Z70ZV

** Zenyum, entreprise de soins dentaires basée à Singapour, et MakeO Toothsi, entreprise indienne, ont annoncé qu'elles envisageaient de fusionner, afin de créer ce qu'elles appellent la première entreprise de soins dentaires d'Asie, couvrant les marchés du Moyen-Orient et du Japon. nL1N3Z60CX

** Le géant espagnol des télécommunications Telefonica TEF.MC a déclaré mardi qu'il avait vendu son unité mobile au Chili à la société holding française NJJ et à la société luxembourgeoise Millicom, toutes deux détenues par le milliardaire Xavier Niel, conformément à la stratégie de Telefonica consistant à se désengager de l'Amérique latine pour se concentrer sur ses marchés principaux. nL8N3Z61PY