TotalEnergies-Résultats en repli au T4, rachats d'actions limités à $750 mlns au T1

Le logo de TotalEnergies sur le gratte-ciel du siège de la société à Paris

par America Hernandez

TotalEnergies a publié mercredi des résultats en recul au titre du ‌quatrième trimestre 2025, marqués par la baisse des prix du pétrole et du gaz, tout en réduisant ses rachats d'actions de 50%.

Le groupe pétrolier et gazier, également très présent ​dans les énergies renouvelables, a autorisé des rachats limités à 750 millions de dollars pour le premier trimestre - contre 1,5 milliard au quatrième trimestre - en tenant compte d'un "environnement de prix à l'évolution incertaine" et d'un "contexte géopolitique en constante évolution".

"On a décidé de partir sur le rythme de 750 millions de dollars ce trimestre (...) parce qu'on ne sait ​pas ce qui va se passer cette année et parce que les priorités, chez nous, c'est l'investissement, et ensuite on veut garder un bilan en bonne santé", a déclaré lors d'une conférence de presse son PDG, Patrick Pouyanné.

Vers ​16h05 GMT, l'action TotalEnergies prenait 2,91% à 64,33 euros pendant que le CAC 40 ⁠cédait 0,03%.

"Nous pensons que la prudence est la bonne approche", ont écrit les analystes de RBC dans une note, soulignant le "potentiel de hausse" des rachats d'actions ‌courant 2026 au vu des prix actuels, alors que TotalEnergies a maintenu en la matière sa fourchette de 3 à 6 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice.

Au cours d'une année 2025 marquée par un quasi-doublement de sa dette lié à une série d'acquisitions, TotalEnergies ​a réduit ses rachats d'actions - qui atteignaient 2 milliards de dollars ‌depuis mi-2022 - et augmenté sa production de pétrole et de gaz pour tenter de compenser la baisse des prix du ⁠Brent de 15% et celle de 18% du gaz naturel liquéfié (GNL), alors que les signes d'une offre surabondante pesaient sur les marchés.

Le programme d'économies de trésorerie du groupe ("cash savings program") pour la période 2026-2030 s'établit en outre désormais à 12,5 milliards de dollars, contre 7,5 milliards précédemment.

DIALOGUE AVEC LES AUTORITÉS SUR LE GNL RUSSE

Ce nouveau montant intègre ⁠notamment le projet d'acquisition auprès de ‌la société tchèque EPH détenue par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky de 50% d'un portefeuille d'environ 14 gigawatts de centrales électriques à gaz et ⁠à biomasse, ainsi que de systèmes de batteries à travers l'Europe, que TotalEnergies paiera entièrement en actions et non en numéraire.

Le programme inclut en outre 500 millions de ‌dollars d'économies de dépenses d'exploitation cette année, a précisé Patrick Pouyanné lors d'une conférence avec les analystes.

Le PDG de TotalEnergies a également déclaré que l'interdiction ⁠à venir des importations de GNL russe au sein de l'UE était aujourd'hui formulée de telle manière qu'un groupe ⁠européen ne pourrait plus en vendre nulle part, ‌ajoutant avoir engagé un dialogue avec les autorités à ce sujet alors que son entreprise s'approvisionne encore auprès de Yamal LNG.

TotalEnergies a enregistré sur la période octobre-décembre un ​résultat net ajusté de 3,8 milliards de dollars (-13%), un Ebitda ajusté de 10,1 milliards (-4,4%) et ‌une production d'hydrocarbures de 2,545 millions de barils par jour (+4,9%).

Selon un consensus compilé par LSEG, les analystes attendaient un résultat net ajusté de 3,9 milliards de dollars.

BOND DES RÉSULTATS DU SECTEUR RAFFINAGE-CHIMIE

TotalEnergies propose un ​dividende de 3,40 euros par action au titre de 2025, en hausse de 5,6%.

Le groupe a bénéficié au quatrième trimestre d'un bond des marges de raffinage en Europe de 231% que Patrick Pouyanné a attribué aux sanctions américaines visant Rosneft et Lukoil, ainsi qu'à l'interdiction d'importer des carburants issus du pétrole russe au sein de l'Union ⁠européenne (UE).

Le résultat opérationnel net ajusté des activités d'exploration-production de TotalEnergies s'est replié de 22% environ pour s'établir à 1,8 milliard de dollars au quatrième trimestre et le secteur GNL a reculé de 36% à 922 millions.

Le résultat des activités Raffinage-Chimie a en revanche plus que triplé à 1 milliard de dollars, tandis que celui du secteur Integrated Power (production et vente d'électricité notamment) s'est légèrement replié, à 564 millions (-1,9%).

Patrick Pouyanné en outre fait savoir que TotalEnergies avait repris l'ensemble des opérations de la raffinerie de Zeeland, aux Pays-Bas, mais qu'il n'avait pas racheté la participation de 45% détenue par le russe Lukoil dans le site, contrairement à ce que deux sources avaient précédemment déclaré.

