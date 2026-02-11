 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Etat va investir €1,6 md pour la décarbonation de sites industriels
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 18:30

Le président brésilien Lula en visite d'État en France

Le président brésilien Lula en visite d'État en France

‌L'Etat français va investir 1,6 ​milliard d'euros pour accompagner durant 15 ans les projets de ​décarbonation de sept sites industriels en ​France, a annoncé ⁠mercredi l'Elysée.

Les sites ont été ‌retenus dans le cadre de l'appel d'offres "Grands Projets Industriels ​de ‌Décarbonation" (GPID) qui s'adresse aux ⁠activités industrielles existantes (hors raffineries) et soumises au système européen d’échange ⁠de quotas ‌d’émissions de gaz à ⁠effet de serre (ETS).

Financé par ‌le plan d'investissement "France 2030", ⁠le dispositif concerne des sites ⁠industriels de ‌Heidelberg Materials, Syensqo, Aluminium Dunkerque, ​Eurolysine, Vicat, ‌Ineos et Holcim.

Il doit permettre d'éviter l'émission de ​3,8 millions de tonnes de CO2 par ⁠an, soit 24% des émissions nationales du secteur industriel à abattre d'ici 2030, indique l'Elysée.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par ​Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 18:57

    Decarbonner egale empêcher de travailler chez nous et permet d' acheter en Chine ou on peut polluer un max.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank