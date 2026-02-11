L'Etat va investir €1,6 md pour la décarbonation de sites industriels

‌L'Etat français va investir 1,6 ​milliard d'euros pour accompagner durant 15 ans les projets de ​décarbonation de sept sites industriels en ​France, a annoncé ⁠mercredi l'Elysée.

Les sites ont été ‌retenus dans le cadre de l'appel d'offres "Grands Projets Industriels ​de ‌Décarbonation" (GPID) qui s'adresse aux ⁠activités industrielles existantes (hors raffineries) et soumises au système européen d’échange ⁠de quotas ‌d’émissions de gaz à ⁠effet de serre (ETS).

Financé par ‌le plan d'investissement "France 2030", ⁠le dispositif concerne des sites ⁠industriels de ‌Heidelberg Materials, Syensqo, Aluminium Dunkerque, ​Eurolysine, Vicat, ‌Ineos et Holcim.

Il doit permettre d'éviter l'émission de ​3,8 millions de tonnes de CO2 par ⁠an, soit 24% des émissions nationales du secteur industriel à abattre d'ici 2030, indique l'Elysée.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par ​Jean Terzian)