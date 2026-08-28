((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Chevron)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 19h30 GMT :

** Etu Energias a annoncé avoir signé un accord d'achat et de vente avec Chevron CVX.N en vue d'acquérir les participations du géant pétrolier dans les blocs 14 et 14K en Angola.

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** Tokio Marine HCC International a signé un accord définitif en vue d'acquérir l'agence de souscription directe (MGA) britannique spécialisée dans l'assurance automobile d'entreprise Direct Commercial Limited, a indiqué la société.

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** Le groupe énergétique brésilien Equatorial EQTL3.SA a entamé un processus visant à céder sa filiale spécialisée dans les énergies renouvelables, Echoenergia, a rapporté le média local Brazil Journal, citant des sources proches du dossier.

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** La société malaisienne Yinson Holdings YINS.KL a indiqué que son actionnaire majoritaire mène actuellement des discussions préliminaires en vue de la privatisation de l’entreprise d’infrastructures énergétiques, dont la valorisation s’élève à 6,87 milliards de ringgits (soit 1,71 milliard de dollars).

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** Kimberly-Clark KMB.O a demandé l’autorisation des régulateurs de l’UE pour son projet de rachat, d’un montant de 40 milliards de dollars, de Kenvue, le fabricant du Tylenol, comme l’indiquent des documents publiés sur le site web de la Commission européenne.

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** Le siège social de la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI resterait dans la ville toscane si le rachat par Intesa Sanpaolo ISP.MI devait aboutir, a déclaré Carlo Cimbri, président d’Unipol, lors d’une interview.

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** BitGo BTGO.N a accepté jeudi de racheter l’activité de trading institutionnel de NYDIG, alors que le dépositaire de cryptomonnaies s’efforce de renforcer sa présence dans le domaine des infrastructures de trading.

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** Element Solutions ESI.N a annoncé jeudi avoir convenu d’un commun accord de mettre fin à son accord de fusion avec la société de matériaux spécialisés Solstice Advanced Materials

SOLS.O .

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** Le géant pétrolier britannique Shell SHEL.L a mis fin aux négociations visant à céder sa participation dans la raffinerie allemande de Schwedt, liée à la Russie, au groupe énergétique polonais Unimot UNTP.WA , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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