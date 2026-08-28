 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 21:35
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Chevron)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 19h30 GMT :

** Etu Energias a annoncé avoir signé un accord d'achat et de vente avec Chevron CVX.N en vue d'acquérir les participations du géant pétrolier dans les blocs 14 et 14K en Angola.

nL6N44P0XR

** Tokio Marine HCC International a signé un accord définitif en vue d'acquérir l'agence de souscription directe (MGA) britannique spécialisée dans l'assurance automobile d'entreprise Direct Commercial Limited, a indiqué la société.

nL6N44P0JP

** Le groupe énergétique brésilien Equatorial EQTL3.SA a entamé un processus visant à céder sa filiale spécialisée dans les énergies renouvelables, Echoenergia, a rapporté le média local Brazil Journal, citant des sources proches du dossier.

nS0N44205A

** La société malaisienne Yinson Holdings YINS.KL a indiqué que son actionnaire majoritaire mène actuellement des discussions préliminaires en vue de la privatisation de l’entreprise d’infrastructures énergétiques, dont la valorisation s’élève à 6,87 milliards de ringgits (soit 1,71 milliard de dollars).

nL4N44P0R0

** Kimberly-Clark KMB.O a demandé l’autorisation des régulateurs de l’UE pour son projet de rachat, d’un montant de 40 milliards de dollars, de Kenvue, le fabricant du Tylenol, comme l’indiquent des documents publiés sur le site web de la Commission européenne.

nL8N44P0F5

** Le siège social de la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI resterait dans la ville toscane si le rachat par Intesa Sanpaolo ISP.MI devait aboutir, a déclaré Carlo Cimbri, président d’Unipol, lors d’une interview.

nL8N44P09A

** BitGo BTGO.N a accepté jeudi de racheter l’activité de trading institutionnel de NYDIG, alors que le dépositaire de cryptomonnaies s’efforce de renforcer sa présence dans le domaine des infrastructures de trading.

nL6N44P01Y

** Element Solutions ESI.N a annoncé jeudi avoir convenu d’un commun accord de mettre fin à son accord de fusion avec la société de matériaux spécialisés Solstice Advanced Materials

SOLS.O .

nL4N44O20Q

** Le géant pétrolier britannique Shell SHEL.L a mis fin aux négociations visant à céder sa participation dans la raffinerie allemande de Schwedt, liée à la Russie, au groupe énergétique polonais Unimot UNTP.WA , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

nL6N44O175

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCA MPS
11,400 EUR MIL +0,26%
CHEVRON
201,870 USD NYSE +1,10%
ELEMENT SOLUTION
34,935 USD NYSE -4,37%
Gaz naturel
2,91 USD NYMEX 0,00%
INTESA SANPAOLO
6,780 EUR MIL +0,58%
KIMBERLY-CLARK
109,5500 USD NASDAQ -0,39%
Pétrole Brent
89,37 USD Ice Europ -0,02%
Pétrole WTI
83,36 USD Ice Europ -0,14%
SHELL
3 342,000 GBX LSE +0,94%
SOLSTICE ADVA
63,5300 USD NASDAQ +12,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 401,18 +0,98%
Pétrole Brent
89,37 -0,02%
Or
4 454,57 -3,19%
HAFFNER ENERGY
0,543 +15,04%
BIOPHYTIS
0,0524 -18,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank