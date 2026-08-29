Fitch maintient la note de la France à A+, perspective stable

Vue sur Paris

L'agence de notation financière Fitch ‌Ratings a maintenu vendredi à A+ la note de crédit de la France ​qu'elle avait abaissée en septembre 2025 en raison de la flambée de la dette publique. La note est assortie d'une perspective stable.

"Les notations de la France sont soutenues ​par une économie vaste, diversifiée et à haut revenu, un secteur bancaire solide et une base d'investisseurs ​diversifiée. Elles sont toutefois pénalisées par une ⁠dette élevée et en augmentation, un contexte politique et social rendant difficile l'assainissement ‌des finances publiques, ainsi que par une faible croissance potentielle", commente l'agence de notation.

La croissance française a stagné au deuxième trimestre, selon ​les chiffres définitifs publiés ‌vendredi par l'Insee, cette révision à la baisse de la ⁠première estimation du produit intérieur brut (PIB) semant le doute sur les perspectives économiques pour la fin de l'année.

Une croissance plus faible que prévu augmenterait le risque que le ⁠gouvernement ne parvienne ‌pas à ramener le déficit à la cible de 5,0% du ⁠PIB cette année.

"Le déficit a baissé de 5,8% du PIB en 2024 à ‌5,1% du PIB en 2025, moins que prévu mais nous n'attendons ⁠pas de nouvelles améliorations avec des déficits de 5,2% du PIB ⁠en 2026, 5,5% ‌en 2027 et 5,2% en 2028", déclare Fitch dans sa revue.

L'agence de notation prévoit ​désormais que la dette publique augmentera à ‌122,7% du PIB en 2028 contre 115,7% en 2025.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, ​a déclaré que Bercy devrait prendre en compte la probable faiblesse du troisième trimestre lors de la mise à jour de ses prévisions de croissance ⁠et de déficit en septembre, avant la présentation du budget début octobre.

Réagissant à la décision de Fitch, il a déclaré que le gouvernement restait "pleinement mobilisé pour contenir le déficit public et la dette dans un cadre responsable et équilibré, afin de garantir dans la durée la stabilité financière ainsi que la compétitivité et la croissance ​de l'économie française".

(Jean-Stéphane Brosse)