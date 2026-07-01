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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** La société australienne Perpetual PPT.AX a déclaré avoir rejeté une proposition de rachat non contraignante émanant de la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST , qui valorise le prestataire de services financiers à 2,45 milliards de dollars australiens (soit 1,69 milliard de dollars).

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** ING Espagne INGA.AS est sur le point de finaliser l'acquisition d'une participation de 40 % dans Singular Bank dans le cadre de son projet d'entrée sur le marché espagnol de la banque privée, a déclaré une source proche du dossier.

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** Le groupe australien de distribution alimentaire Coles Group

COL.AX a annoncé être en pourparlers en vue d’acquérir la société de produits pour animaux de compagnie Greencross Pet Wellness auprès de la société américaine de capital-investissement TPG.

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** La société française de biotechnologie Ipsen IPN.PA va acquérir la société suisse Memo Therapeutics afin d’ajouter à son portefeuille le potravitug, un anticorps en phase II d’essais cliniques ciblant le polyomavirus BK, a annoncé la société.

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** Le groupe français de transport maritime par conteneurs CMA CGM est sur le point de conclure un accord en vue d’acquérir l’activité de logistique tierce partie de FedEx FDX.N pour 1,4 milliard de dollars en espèces, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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** Getty Images GETY.N a annoncé mardi avoir annulé son projet de fusion avec Shutterstock SSTK.N en raison de l'exigence de l'autorité britannique de la concurrence de céder l'activité éditoriale de Shutterstock comme condition à l'obtention de l'autorisation.

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** World Insurance Associates a racheté Clarke Insurance, société basée à Mount Holly, dans le New Jersey, avec effet au 1er mars. Il s'agit de la deuxième acquisition annoncée cette semaine par ce courtier en pleine expansion.

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** Schneider Electric SCHN.PA a annoncé mardi avoir signé un accord en vue d’acquérir Cognite Holding, un fournisseur privé de logiciels d’intelligence artificielle et de données industrielles.

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** La société libyenne OLA Energy Holdings a signé un accord en vue d’acquérir les actifs de TotalEnergies TTEF.PA en Éthiopie, a indiqué le gouvernement libyen, dont le siège est à Tripoli.

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** Shell SHEL.L a accepté de céder sa participation dans la plate-forme Na Kika et les champs associés dans le golfe d’Amérique, ainsi que le raccordement Coulomb, à des filiales de Talos Energy TALO.N et de Ridgewood Energy ZCFHCX.O pour 1,7 milliard de dollars.

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** La société de capital-investissement KKR KKR.N a annoncé qu’elle allait racheter les activités et les actifs de la division nord-américaine d’EDF dédiée aux énergies renouvelables aux États-Unis et au Canada pour 4,2 milliards de dollars.

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** La société australienne South32 S32.AX a accepté de céder la majeure partie de ses actifs dans le secteur de l’aluminium à Alcoa AA.N pour une valeur d’entreprise implicite pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars, alors que le groupe minier diversifié rationalise ses activités pour se concentrer sur le cuivre sous la direction de son nouveau directeur général.

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