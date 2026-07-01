Un tribunal suédois condamne Google à verser 1,5 milliard de dollars à Klarna au titre de dommages-intérêts pour violation des règles de la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations provenant du tribunal au paragraphe 2, et de contexte au paragraphe 3)

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Un tribunal suédois a déclaré mercredi que Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, devait verser l’équivalent d’environ 14,3 milliards de couronnes suédoises (1,5 milliard de dollars) à titre de dommages-intérêts pour violation des règles de la concurrence à la société de comparaison de prix PriceRunner KLAR.N , propriété de Klarna. “PriceRunner est considéré comme ayant subi un préjudice du fait que Google a illégalement favorisé son service de comparaison de prix pendant de nombreuses années”, a déclaré le Tribunal des brevets et de la concurrence de Stockholm dans un communiqué. En 2022, PriceRunner avait poursuivi Google devant ce même tribunal pour un montant d’environ 2,1 milliards d’euros (2,4 milliards de dollars), affirmant que l’entreprise avait enfreint les lois de la concurrence en manipulant les résultats de recherche en faveur de ses propres services de comparaison de prix.

(1 $ = 9,7291 couronnes suédoises)

(1 $ = 0,8775 euro)