Schneider Electric recule après le rachat de Cognite malgré le soutien des analystes

Le groupe industriel accuse le deuxième plus fort repli de l'indice CAC 40, fléchissant de 2,35% à 279 euros après avoir annoncé le rachat de Cognite, spécialiste des logiciels industriels de données et d'intelligence artificielle, pour 3,1 milliards de dollars dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire.

Avec cette acquisition, le groupe français entend renforcer sa position dans l'intelligence artificielle industrielle en combinant ses activités de gestion de l'énergie et d'automatisation avec les capacités logicielles de Cognite.

Fondée en 2017, la société emploie plus de 800 personnes et développe une plateforme cloud-native permettant de collecter, contextualiser et exploiter les données industrielles grâce à un modèle de données unifié, un graphe de connaissances et des fonctionnalités d'IA agentique.

Schneider Electric prévoit d'intégrer Cognite au sein d'Aveva, sa filiale spécialisée dans les logiciels industriels. Le groupe estime que cette opération renforcera la plateforme Connect d'Aveva en y apportant des capacités avancées de contextualisation des données et d'intelligence artificielle, afin de couvrir l'ensemble du cycle de vie des actifs industriels, de leur conception à leur exploitation et leur optimisation.

"En intégrant Cognite au sein de Schneider Electric et d'Aveva, nous réunissons l'infrastructure la plus complète au monde en matière de gestion de l'énergie et d'automatisation avec les capacités logicielles et d'IA nécessaires pour la rendre nativement intelligente", a déclaré Olivier Blum, directeur général de Schneider Electric.

L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions de dollars en 2025, porté par une progression de 36 % des prises de commandes en revenus récurrents annualisés (ARR) et par le succès de sa plateforme Atlas AI.

L'opération reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au cours des prochains trimestres. Une fois finalisée, Cognite sera intégrée à Aveva et consolidée dans l'activité Automatismes industriels de Schneider Electric.

Les analystes en mode confiance

Les analystes voient dans cette acquisition une nouvelle illustration de la stratégie de Schneider Electric visant à renforcer son activité dans les logiciels industriels.

Alpha Value souligne que l'intégration de Cognite au sein d'Aveva constitue l'opération la plus significative menée à ce jour par Schneider Electric pour développer son offre de logiciels industriels et rapproche le groupe de Siemens, dont les logiciels constituent depuis longtemps un avantage concurrentiel majeur. Le bureau d'études estime toutefois qu'il reste à démontrer que l'IA agentique s'imposera comme l'approche la plus efficace pour améliorer la productivité et accélérer la transformation numérique des sites industriels.

De son côté, RBC Europe se montre confiant sur les perspectives du groupe. Le courtier a relevé son objectif de cours de 270 à 290 euros tout en confirmant sa recommandation surperformance" Il prévoit une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 9 % entre 2025 et 2030, soit dans le haut de la fourchette des objectifs de Schneider Electric. Selon RBC, le marché des centres de données restera le principal moteur de cette dynamique, avec une croissance supérieure à 15 % par an, représentant à lui seul au moins quatre points de croissance annuelle du groupe.

Depuis le début de l'année, le titre Schneider avance de près de 20%.