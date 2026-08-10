((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Archer Aviation, Liverpool, Bernhard Capital Partners, Teledyne Technologies, Safe Harbor Marinas, Ryman Hospitality Properties, LVMH Mises à jour:)

10 août - Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13 h 30 GMT:

** Le constructeur d'aéronefs de transport de personnes Archer Aviation < ACHR.N > a conclu un accord en vue d'acquérir Wisk Aero, la division de Boeing < BA.N > spécialisée dans les avions électriques, ainsi que deux filiales associées, et cédera en échange à Boeing une participation de près de 20 % dans la société issue de la fusion, ont annoncé les deux entreprises. nL4N4470T1

** Un consortium dont fait partie le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est sur le point de conclure un accord en vue d’acquérir une participation d’environ un tiers dans le club de Premier League de Liverpool, ont rapporté plusieurs médias.

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** La société de capital-investissement Bernhard Capital Partners, spécialisée dans les infrastructures et les services, a annoncé qu’elle allait racheter Bowman Consulting Group < BWMN.O > dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1 milliard de dollars, dette comprise.

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** Le fabricant de systèmes de détection Teledyne Technologies < TDY.N > a accepté d'acquérir Varex Imaging < VREX.O > pour 18,90 dollars par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,1 milliard de dollars, ont indiqué les deux sociétés.

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** Safe Harbor Marinas, filiale de Blackstone Infrastructure et premier propriétaire et exploitant mondial de ports de plaisance, est sur le point de conclure un accord de 1,5 milliard de dollars en vue d’acquérir MarineMax < HZO.N >,ont indiqué des sources proches du dossier.

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** Ryman Hospitality Properties < RHP.N > a conclu un accord en vue d’acquérir le Grande Lakes Orlando Resort, en Floride, pour 1,38 milliard de dollars auprès de Trinity Investments, une opération qui renforce la présence de cette société d’investissement immobilier spécialisée dans l’hôtellerie sur le marché haut de gamme des loisirs et des voyages de groupe.

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** La pop star américaine Beyoncé a pris le contrôle total de la marque de whisky SirDavis après que le groupe français de luxe LVMH < LVMH.PA > lui a cédé sa participation, a annoncé LVMH, confirmant ainsi les informations parues précédemment dans la presse spécialisée.

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** Serica Energy < SQZ.L > ne relèvera pas son offre de 145,7 millions de livres sterling (196,59 millions de dollars) sur Pharos Energy < PHARP.L >>, un producteur de pétrole et de gaz de même secteur, a déclaré la société britannique, quelques jours après que la société israélienne Ratio Petroleum < RTPTp.TA >> eut présenté une offre publique d’achat plus élevée.

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** La société australienne FleetPartners < FPR.AX >> a rejeté l’offre publique d’achat de SG Fleet Topco, d’un montant de 760,3 millions de dollars australiens (536,85 millions de dollars), et examine actuellement une offre plus élevée émanant de la société canadienne Element Fleet Management < EFN.TO >>, ce qui a propulsé son action à son plus haut niveau depuis huit ans et demi.

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** La société australienne de publicité extérieure oOh!media < OML.AX >> a annoncé avoir accepté d'être rachetée par l'investisseur en infrastructures I Squared Capital dans le cadre d'une transaction de 1,04 milliard de dollars australiens (734,55 millions de dollars), dette comprise.

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