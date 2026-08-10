"Jamais autant de Français n'ont travaillé" : Lecornu défend le bilan chômage de l'ère Macron, sans "déni" ni "caricature"

Selon les derniers chiffres de l'Insee, le taux de chômage en France a augmenté de 0,2 point au deuxième trimestre, pour atteindre 8,3%, son plus haut niveau depuis l'automne 2020, en plein Covid.

Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, le 8 mai 2026, à Paris ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Face à la nouvelle progression du chômage actée par l'Insee dans ses derniers chiffres, le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris la défense des politiques de l'ère sur le front de l'emploi, réfutant tout "déni" face à la hausse, mais appelant aussi à ne pas tomber dans la "caricature".

"Pas de déni face à la hausse du chômage. Mais pas de caricature non plus", a-t-il écrit sur le réseau social X. "Plus de 2 millions d'emplois ont été créés depuis 2017", date de la première élection d'Emmanuel Macron à l'Elysée. "Jamais autant de Français n'ont travaillé", a-t-il ajouté.

Au premier trimestre, pour la première fois depuis cinq ans, le taux de chômage avait déjà passé la barre de 8%.

L'exécutif salue la résilience française face aux vents contraires

L'objectif affiché par Emmanuel Macron d'un taux de chômage à 5% de la population active, dit de "plein emploi", pour la fin de son second quinquennat s'éloigne encore davantage. Mais "malgré un contexte économique difficile, le marché du travail résiste. Notre responsabilité est de poursuivre cette dynamique" , avait fait valoir le ministre du Travail dans un communiqué. "Les fondamentaux du marché du travail demeurent solides", a assuré Jean-Pierre Farandou.

Du côté de Matignon, et alors que la question du chômage revient dans le débat politique à 8 mois de l'élection présidentielle du printemps 2027, le chef du gouvernement insiste aussi sur une cause statistique de ces mauvais chiffres. "Et si la loi Plein emploi votée par le Parlement fait aujourd'hui entrer dans les statistiques des personnes qui en étaient auparavant exclues, je préfère une politique qui les accompagne vers l'emploi à une statistique qui les laissait de côté jusqu'à maintenant", a poursuivi Sébastien Lecornu.

L'Insee précise que depuis la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi en janvier 2025, "les bénéficiaires du RSA et les jeunes de 15 à 29 ans contribuent pour près de la moitié de la hausse du taux de chômage".

Sébastien Lecornu a rappelé les objectifs de son gouvernement en matière d'emploi: "un marché du travail qui fonctionne mieux, un chômage structurel qui baisse, un accompagnement vers l'emploi pour tous ceux qui en ont besoin".