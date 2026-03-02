((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute BlackRock et Hudbay Minerals)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT ce lundi:

BlackRock BLK.N a nommé J.P. Morgan et Goldman Sachs pour vendre sa participation restante de 11,4% dans la société espagnole d'énergie Naturgy NTGY.MC par le biais d'une offre accélérée de construction d'un livre d'ordres, un dépôt de marché a montré. nL1N3ZQ12B

** Hudbay Minerals HBM.TO , HBM.N a déclaré qu'elle achèterait les actions restantes d'Arizona Sonoran Copper Company ASCU.TO pour 1,48 milliard de dollars, alors que la société minière canadienne étend sa présence pour capitaliser sur la demande croissante pour le métal rouge. nL4N3ZQ0WQ

** Un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners de BlackRock < BLK.N > et la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST a accepté d'acheter la société américaine d'électricité AES Corp < AES.N > pour 33,4 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre de l'une des plus grandes acquisitions du secteur. nL4N3ZQ12Z

** Toyota 7203.T a revu à la hausse le prix de son offre pour le fournisseur Toyota Industries 6201.T , évaluant l'offre à 30 milliards de dollars et mettant fin à une bataille de plusieurs mois avec le fonds activiste Elliott Investment Management, qui avait fait pression pour un prix plus élevé.

** Le fonds américain AIP et le groupe industriel Alba

ALBA.BH , basé à Bahreïn, ont entamé des négociations exclusives concernant la vente de la plus grande fonderie d'Europe, Aluminium Dunkerque, ont annoncé les deux sociétés.

** Le groupe financier australien Magellan Financial Group

MFG.AX a déclaré qu'il allait acquérir toutes les actions émises de Barrenjoey Capital Partners qu'il ne détient pas actuellement, pour une valeur implicite de 1,62 milliard de dollars australiens (1,14 milliard de dollars). nL1N3ZP0AK