Aluminium: Norsk Hydro va fermer une usine d'extrusion en France, 80 emplois menacés

Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro a décidé de fermer une usine d'extrusion d'aluminium à Lucé (Eure-et-Loir), affectant quelque 80 emplois, a-t-il annoncé mardi.

Cette décision n'affectera pas l'usine de recyclage d'aluminium située sur le même site, a précisé le groupe dans un communiqué.

"Le marché européen reste difficile et nous devons prendre des mesures supplémentaires", a expliqué Erik Fossum, un haut responsable de Hydro, cité dans le communiqué.

Racheté en 1986 au canadien Alcan, le site de Lucé dispose de deux presses d'extrusion, un procédé qui consiste à pousser de l'aluminium chauffé à travers un moule afin d'obtenir des profils.

Une consultation formelle avec les représentants des salariés va bientôt être lancée, l'objectif étant de fermer l'usine dans le courant de l'année.

En novembre dernier, le groupe avait déjà annoncé la fermeture de cinq usines d'extrusion au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, affectant au total 730 emplois.