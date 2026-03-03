Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,44% pour le Dow Jones

.DJI , de 1,68% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 2,18% pour le Nasdaq .IXIC :

* Les MINEURS D'OR reculent en avant-Bourse, suivant la baisse du prix de l'once, le renforcement du dollar l'emportant sur la demande pour les valeurs refuges liée à l'escalade du conflit aérien entre les États-Unis et Israël contre l'Iran.

NEWMONT NEM.N et BARRICK MINING B.N perdent 3,3% et 3,1% tandis que l'or au comptant XAU= cède 0,8% à 5 283,87 dollars l'once.

Les MINEURS D'ARGENT comme HECLA HL.N et COEUR CDE.N chutent de 7,3% et 6,2% respectivement en avant-Bourse, alors que le métal précieux XAG= perd 6,5% at 83,63 dollars l'once.

* Le président de la Commission fédérale des communications des États-Unis, Brendan Carr, a indiqué que l'organisme de surveillance ne chercherait pas à bloquer l'accord de 110 milliards de dollars conclu par PARAMOUNT PSKY.O pour racheter WARNER BROS WBD.O et a minimisé les inquiétudes en matière de concurrence concernant le rapprochement entre CBS et CNN, a rapporté mardi le Financial Times.

* AMAZON AMZN.O a déclaré lundi que certains de ses centres de données aux Émirats arabes unis et à Bahreïn avaient été endommagés par des frappes de drones dans le cadre du conflit au Moyen-Orient, perturbant les services cloud et rendant la reprise "longue".

* Un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners, filiale de BLACKROCK BLK.N , et la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST a conclu un accord pour racheter le groupe énergétique américain AES CORP AES.N pour 33,4 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre de l'une des plus importantes acquisitions du secteur.

* MAIA BIOTECHNOLOGY MAIA.A - Le laboratoire plonge de 29% en avant-Bourse après avoir vendu la veille 20 millions d'actions à 1,50 dollar chacune dans le cadre d'une offre publique, le prix représentant une décote de 27,5% par rapport au dernier cours de clôture.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)