L'inflation en zone euro est remontée juste en dessous de 2% en février

Eurostat a publié mardi sa première estimation de l'inflation en février dans la zone euro ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

L'inflation a accéléré en février dans la zone euro, remontant à 1,9% sur un an, et s'établissant ainsi juste en dessous de l'objectif de la BCE, selon une première estimation publiée mardi par Eurostat.

Le taux d'inflation est supérieur à ce que prévoyaient les économistes sondés par FactSet, qui tablaient sur 1,7%, le même taux qu'en janvier.

Cette poussée de l'inflation dans les 21 pays partageant la monnaie unique est due principalement au secteur des services, dont les prix ont augmenté de 3,4% sur un an le mois dernier, après 3,2% en janvier.

En outre, la baisse des prix de l'énergie a ralenti (-3,2% contre -4% en janvier). Et les prix des biens industriels ont augmenté un peu plus vite (+0,3 point à 0,7%).

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des éléments les plus volatils (énergie et alimentation), et fait référence pour les experts, a quant à elle augmenté à 2,4% (+0,2 point).

Au sein de la zone euro, l'inflation s'est très nettement calmée depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, dans le contexte d'une flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.

Le reflux généralisé des prix ces deux dernières années avait incité la Banque centrale européenne (BCE) à réduire ses taux directeurs à huit reprises, entre juin 2024 et juin 2025. Son principal taux directeur est depuis resté fixé à 2%.