Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Goldman Sachs, Somnigroup International, Targa Resources, Sinclair, Unilever)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT lundi:

** Goldman Sachs < GS.N > a déclaré qu'elle achèterait Innovator Capital Management, promoteur de fonds actifs négociés en bourse, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars, alors que la banque de Wall Street cherche à se développer dans l'un des segments de la gestion d'actifs à la croissance la plus rapide.

** Le fabricant de matelas Somnigroup International < SGI.N > a déclaré avoir soumis une proposition d'achat de Leggett & Platt < LEG.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions qui valorise le fabricant de meubles et de literie à environ 1,63 milliard de dollars.

** L'opérateur de pipelines Targa Resources < TRGP.N > a déclaré qu'il achèterait Stakeholder Midstream dans le cadre d'une transaction en espèces d'un montant de 1,25 milliard de dollars, augmentant ainsi sa capacité de traitement dans le bassin Permien, une région clé.

** Le diffuseur américain Sinclair < SBGI.O > a proposé d'acheter E.W. Scripps < SSP.O > dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui valorise son plus petit rival à 622 millions de dollars, alors que la coupure du cordon et la concurrence des services de streaming conduisent à une consolidation de l'industrie des médias.

** Unilever < ULVR.L > a déclaré qu'elle vendrait sa marque britannique de snacks Graze à Katjes International, propriétaire des bonbons gélifiés Candy Kittens, pour un montant non divulgué, alors que l'entreprise de biens de consommation cherche à se retirer de certaines de ses activités alimentaires pour se concentrer sur la beauté et le bien-être.

** TotalEnergies < TTEF.PA > va vendre à Chevron < CVX.N > une participation de 40% dans deux licences d'exploration offshore au Nigeria, dans le but de renforcer la collaboration entre les géants français et américain de l'énergie, a déclaré la société.

** HICL Infrastructure < HICL.L > et The Renewables Infrastructure Group < TRIG.L > (TRIG) ont déclaré qu'ils avaient abandonné leur projet de fusion après que le conseil d'administration de HICL a déclaré qu'il ne pouvait pas aller de l'avant sans un large soutien de ses investisseurs.

