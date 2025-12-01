 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 097,00
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus confronté à un nouveau problème de qualité sur l'A320
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 16:09

Un stand d'Airbus au salon aéronautique de Dubaï

Un stand d'Airbus au salon aéronautique de Dubaï

L'avionneur européen Airbus a déclaré lundi avoir identifié un problème de qualité industrielle affectant un "nombre limité" de panneaux de fuselage sur ses avions de la famille A320, confirmant des informations de sources à Reuters.

Le groupe a indiqué dans une déclaration envoyée par courriel que l'origine du problème avait été identifiée et a ajouté inspecter tous les avions éventuellement concernés par ce problème.

Des sources industrielles avaient rapporté plus tôt à Reuters que le groupe avait découvert un problème affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320.

Selon les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées, le défaut retarde certaines livraisons, mais rien n'indique dans l'immédiat qu'il ait atteint des avions en service.

A la Bourse de Paris, l'action reculait de 5,8% à 192,58 euros vers 13h40 GMT, après avoir chuté de plus de 10% plus tôt dans la journée.

72 LIVRAISONS EN NOVEMBRE

Le problème sur les panneaux de fuselage de certains A320 intervient alors qu'Airbus a annoncé vendredi un rappel massif de cette famille d'appareils pour une mise à jour logicielle urgente.

Lundi, l'avionneur européen a indiqué que la grande majorité des quelque 6.000 appareils de sa flotte A320 concernés par l'alerte de sécurité avaient été modifiés, moins de 100 avions nécessitant encore des travaux.

Ces perturbations mettent davantage sous pression Airbus qui redouble d'efforts pour atteindre ses ambitieux objectifs annuels de livraisons.

Airbus a livré 72 appareils en novembre, selon des sources, portant le total pour l'année à 657.

Le groupe vise "environ 820" livraisons pour l'année et devra donc atteindre une performance record de plus de 160 avions en décembre.

(Reportage Tim Hepher, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

4 commentaires

  • 16:25

    NYORKER,
    Justement, c'est la division qualité qui a détecté le défaut, et, en l'absence d'indications supplémentaires, nous ignorons de quel type de défaut il s'agit (qualité alliageS, cotes ou autre), votre remarque est donc hors sujet !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank