Airbus confronté à un nouveau problème de qualité sur l'A320

Un stand d'Airbus au salon aéronautique de Dubaï

L'avionneur européen Airbus a déclaré lundi avoir identifié un problème de qualité industrielle affectant un "nombre limité" de panneaux de fuselage sur ses avions de la famille A320, confirmant des informations de sources à Reuters.

Le groupe a indiqué dans une déclaration envoyée par courriel que l'origine du problème avait été identifiée et a ajouté inspecter tous les avions éventuellement concernés par ce problème.

Des sources industrielles avaient rapporté plus tôt à Reuters que le groupe avait découvert un problème affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320.

Selon les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées, le défaut retarde certaines livraisons, mais rien n'indique dans l'immédiat qu'il ait atteint des avions en service.

A la Bourse de Paris, l'action reculait de 5,8% à 192,58 euros vers 13h40 GMT, après avoir chuté de plus de 10% plus tôt dans la journée.

72 LIVRAISONS EN NOVEMBRE

Le problème sur les panneaux de fuselage de certains A320 intervient alors qu'Airbus a annoncé vendredi un rappel massif de cette famille d'appareils pour une mise à jour logicielle urgente.

Lundi, l'avionneur européen a indiqué que la grande majorité des quelque 6.000 appareils de sa flotte A320 concernés par l'alerte de sécurité avaient été modifiés, moins de 100 avions nécessitant encore des travaux.

Ces perturbations mettent davantage sous pression Airbus qui redouble d'efforts pour atteindre ses ambitieux objectifs annuels de livraisons.

Airbus a livré 72 appareils en novembre, selon des sources, portant le total pour l'année à 657.

Le groupe vise "environ 820" livraisons pour l'année et devra donc atteindre une performance record de plus de 160 avions en décembre.

(Reportage Tim Hepher, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)