A contrepied de l'UE, Tesla bat des records en Norvège

( AFP / SERGEI GAPON )

Le spécialiste américain de la voiture électrique Tesla a vendu en onze mois plus de voitures en Norvège que toute autre marque sur une année entière, selon des statistiques publiées lundi, une rare bonne nouvelle pour la marque créée par Elon Musk.

Dans un pays champion de la voiture électrique, les ventes ont bondi de 19,8% depuis le début de l'année, et même de 31,2% en novembre, portées par les Model Y et Model 3, les deux véhicules les plus vendus le mois dernier toutes marques confondues, selon le Conseil norvégien d'information sur le trafic routier (OFV).

A titre de comparaison, ses ventes dans l'Union européenne — dont la Norvège n'est pas membre — ont chuté de 39,2% sur les dix premiers mois de l'année, et de 48% en octobre, selon les dernières statistiques de l'Association des constructeurs (ACEA).

Tesla doit affronter une concurrence chinoise aux prix attractifs et souffre aussi d'une image de marque ternie par les controverses soulevées par son fondateur, le milliardaire Elon Musk.

Quelque 41% des conducteurs de voitures électriques dans le monde éviteraient d'avoir une Tesla pour des raisons politiques, selon une enquête publiée par la Global EV Alliance le 17 novembre.

Mais en Norvège, Tesla s'est arrogé près d'un tiers de parts de marché en novembre, portant à près de 29.000 le nombre de voitures qu'il y a écoulées depuis janvier, soit déjà plus que le record enregistré sur une année entière — qu'il détient déjà lui-même.

En 2023, il avait vendu 26.641 voitures, un niveau jusqu'alors jamais atteint par une marque dans le royaume.

Les Norvégiens se ruent actuellement sur les voitures électriques, avant un durcissement annoncé de la fiscalité sur ces véhicules à compter du 1er janvier.

Le gouvernement travailliste veut abaisser de 500.000 couronnes (42.500 euros) à 300.000 couronnes l'an prochain le seuil à partir duquel le prix d'achat d'un véhicule électrique neuf est soumis à la TVA.

Puis, l'exemption de TVA (25% en Norvège) serait supprimée sur la totalité du prix d'achat en 2027.

Ces propositions dépendront de l'issue des négociations — compliquées — en cours entre les travaillistes et des petites formations alliées, dont le soutien est indispensable pour obtenir une majorité au Parlement.

"L'incertitude entourant la modification proposée de la TVA à partir de 2026 contribue à ce que beaucoup avancent leur achat de voiture", a commenté Geir Inge Stokke, directeur de l'OFV, cité dans un communiqué.

"Tant que le budget n'est pas arrêté et que le seuil d'exonération reste flou, de nombreux acheteurs préfèrent s'assurer une nouvelle voiture selon les conditions actuelles", a-t-il ajouté.

Le tout-électrique représentait 97,6% des nouvelles immatriculations le mois dernier en Norvège, qui s'est fixé l'objectif d'atteindre 100% de ventes de voitures zéro émission à compter de cette année.