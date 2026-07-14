OFFRE DU MATIN EN EUROPE-La Fed sous les feux de la rampe alors que Kevin Warsh doit comparaître devant le Congrès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - Gregor Stuart Hunter propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux

Les marchés asiatiques s'effondrent et le Brent oscille autour de 85 dollars le baril, alors que le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, s'apprête à témoigner devant le Congrès au cours des deux prochains jours. Pas de pression, donc. Devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants américaine, Kevin Warsh devrait répondre à des questions sur les projets de la banque centrale concernant son bilan. Les propos bellicistes tenus cette semaine par Christopher Waller, gouverneur de la Fed, ont renforcé les anticipations du marché quant à de nouvelles hausses de taux cette année — peut-être dès la fin du mois. Cette perspective, combinée à une troisième nuit consécutive de frappes menées par l’armée américaine contre l’Iran et à la possibilité que les États-Unis imposent une taxe de 20 % aux cargos transitant par le détroit d’Ormuz, a secoué les marchés asiatiques mardi. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-juin, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont reculé de0,2%.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 1,2%, entraîné par les baisses des actions à Taipei .TWII et à Séoul

.KS11 . Malgré la poursuite du marché baissier en Corée du Sud — mardi, le Kospi a même enregistré à un moment donné sa plus forte baisse sur deux jours depuis le début de la guerre en Iran —, cet indice reste l’un des plus performants au monde cette année. En début de séance en Europe, les contrats à terme pan-régionaux

STXEc1 étaient en baisse de 0,9%, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 reculaient de 0,9% et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 glissaient de 0,4%. Les actions chinoises se sont mieux comportées que la plupart des autres après la publication de données indiquant une forte hausse des exportations en juin, soutenue par la demande de puces électroniques et de puissance de calcul pour les centres de données, qui alimente l’essor mondial de l’IA. À Tokyo, la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le Japon pourrait envisager d’ajuster la stratégie du gigantesque Fonds de pension public si l’environnement d’investissement venait à changer radicalement, quelques jours après avoir indiqué que les autorités chercheraient des moyens d’encourager davantage d’investissements dans les actifs financiers nationaux. Elle n’a toutefois donné que peu de détails supplémentaires. Par ailleurs, alors que l’épidémie d’Ebola s’intensifie, l’administration Trump a annoncé lundi qu’elle interdisait aux citoyens américains se trouvant en République démocratique du Congo de rentrer aux États-Unis par des vols commerciaux, selon un responsable de la Maison Blanche. Événements clés susceptibles d’influencer les marchés mardi: Résultats des entreprises: JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America Corporation BAC.N , Goldman Sachs GS.N , Wells Fargo WFC.N , Citigroup C.N Données économiques: États-Unis: IPC et inflation sous-jacente de juin Adjudications de dette: Allemagne: dette publique à 2 ans