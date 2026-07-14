 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OFFRE DU MATIN EN EUROPE-La Fed sous les feux de la rampe alors que Kevin Warsh doit comparaître devant le Congrès
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 06:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - Gregor Stuart Hunter propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux

Les marchés asiatiques s'effondrent et le Brent oscille autour de 85 dollars le baril, alors que le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, s'apprête à témoigner devant le Congrès au cours des deux prochains jours. Pas de pression, donc. Devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants américaine, Kevin Warsh devrait répondre à des questions sur les projets de la banque centrale concernant son bilan. Les propos bellicistes tenus cette semaine par Christopher Waller, gouverneur de la Fed, ont renforcé les anticipations du marché quant à de nouvelles hausses de taux cette année — peut-être dès la fin du mois. Cette perspective, combinée à une troisième nuit consécutive de frappes menées par l’armée américaine contre l’Iran et à la possibilité que les États-Unis imposent une taxe de 20 % aux cargos transitant par le détroit d’Ormuz, a secoué les marchés asiatiques mardi. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-juin, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont reculé de0,2%.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 1,2%, entraîné par les baisses des actions à Taipei .TWII et à Séoul

.KS11 . Malgré la poursuite du marché baissier en Corée du Sud — mardi, le Kospi a même enregistré à un moment donné sa plus forte baisse sur deux jours depuis le début de la guerre en Iran —, cet indice reste l’un des plus performants au monde cette année. En début de séance en Europe, les contrats à terme pan-régionaux

STXEc1 étaient en baisse de 0,9%, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 reculaient de 0,9% et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 glissaient de 0,4%. Les actions chinoises se sont mieux comportées que la plupart des autres après la publication de données indiquant une forte hausse des exportations en juin, soutenue par la demande de puces électroniques et de puissance de calcul pour les centres de données, qui alimente l’essor mondial de l’IA. À Tokyo, la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le Japon pourrait envisager d’ajuster la stratégie du gigantesque Fonds de pension public si l’environnement d’investissement venait à changer radicalement, quelques jours après avoir indiqué que les autorités chercheraient des moyens d’encourager davantage d’investissements dans les actifs financiers nationaux. Elle n’a toutefois donné que peu de détails supplémentaires. Par ailleurs, alors que l’épidémie d’Ebola s’intensifie, l’administration Trump a annoncé lundi qu’elle interdisait aux citoyens américains se trouvant en République démocratique du Congo de rentrer aux États-Unis par des vols commerciaux, selon un responsable de la Maison Blanche. Événements clés susceptibles d’influencer les marchés mardi: Résultats des entreprises: JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America Corporation BAC.N , Goldman Sachs GS.N , Wells Fargo WFC.N , Citigroup C.N Données économiques: États-Unis: IPC et inflation sous-jacente de juin Adjudications de dette: Allemagne: dette publique à 2 ans

Kevin Warsh

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
59,530 USD NYSE -0,19%
CITIGROUP
140,710 USD NYSE +0,08%
EUR/USD SPOT
1,1391 USD Six - Forex 1 +0,07%
FTSE 100
10 498,29 Pts FTSE Indices 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
1 046,800 USD NYSE -0,81%
JPMORGAN CHASE
334,470 USD NYSE -0,60%
NASDAQ Composite
25 873,18 Pts Index Ex -1,55%
Or
4 031,53 USD Six - Forex 1 +0,74%
Pétrole Brent
84,08 USD Ice Europ +0,91%
Pétrole WTI
79,07 USD Ice Europ +1,44%
S&P 500 INDEX
7 515,34 Pts CBOE -0,79%
TAIEX
44 737,95 Pts Six - Forex 1 -1,42%
WELLS FARGO
87,690 USD NYSE +0,65%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Illustration représentant les logos de Paramount et Warner Bros
    La Californie et 11 autres États veulent bloquer le rachat de Warner Bros par Paramount
    information fournie par Reuters 14.07.2026 07:11 

    La Californie et ‌11 autres États ont intenté une action en justice pour bloquer le projet de ​rachat de 110 milliards de dollars (96,6 milliards d'euros) de Warner Bros. Discovery par Paramount. Ils estiment que ce rapprochement réduira la concurrence ... Lire la suite

  • Incendie de forêt à Almería
    L'Espagne identifie six victimes, dont une Française, de l'incendie qui a fait 13 morts
    information fournie par Reuters 14.07.2026 07:10 

    Six victimes de ‌l'un des incendies de forêt les plus meurtriers jamais enregistrés en Espagne ont ​été identifiées, ont annoncé lundi les autorités, tandis que les équipes médico-légales poursuivaient leurs efforts pour confirmer l'identité de six autres personnes ... Lire la suite

  • Une personne âgée assise face à un ventilateur à Pont-Audemer, dans l'Euroe, le 12 juillet 2026 lors d'une vague de chaleur en France ( AFP / JOEL SAGET )
    Canicule: la décrue démarre, une issue pas avant jeudi
    information fournie par AFP 14.07.2026 06:45 

    Des millions de Français sont toujours concernés par la vigilance rouge à la canicule mardi, en dépit d'une décrue qui a démarré dans la nuit, avant la fin de ce troisième coup de chaud sur la France en moins de deux mois, espérée au mieux pour jeudi. Vingt-six ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 14.07.2026 06:29 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ICADE ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
84,24 +1,10%
CAC 40
8 364,65 +0,31%
Or
4 031,23 +0,73%
TOTALENERGIES
70,42 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13909 +0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank