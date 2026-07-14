* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* ICADE ICAD.PA a annoncé lundi avoir acquis 100% de la propiété de la tour Eqho à la Défense.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N42U0P0
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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