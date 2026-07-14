information fournie par Reuters • 14/07/2026 à 06:29

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ICADE ICAD.PA a annoncé lundi avoir acquis 100% de la propiété de la tour Eqho à la Défense.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N42U0P0

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)