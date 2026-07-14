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L'Espagne identifie six victimes, dont une Française, de l'incendie qui a fait 13 morts
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 07:10

Incendie de forêt à Almería

Incendie de forêt à Almería

Six victimes de ‌l'un des incendies de forêt les plus meurtriers jamais enregistrés en Espagne ont ​été identifiées, ont annoncé lundi les autorités, tandis que les équipes médico-légales poursuivaient leurs efforts pour confirmer l'identité de six autres personnes grâce à des analyses ​ADN.

Parmi les victimes figurent un couple marié, d'origine espagnole et britannique, ont précisé les autorités. Les autres ​victimes identifiées sont un homme et une ⁠femme britanniques, une Française et un Belge. Toutes étaient des adultes.

Une septième ‌victime identifiée est une Britannique de 93 ans, décédée dimanche à l’hôpital des suites de ses brûlures, portant le bilan à ​13 morts.

Sept autres personnes ‌ont été blessées dans cet incendie, qui a ravagé environ ⁠7.000 hectares.

Le plus meurtrier des feux de forêt en plus de quatre décennies en Espagne a piégé jeudi soir des habitants dans une région accidentée, parsemée ⁠de maisons isolées, ‌alors qu’ils tentaient d'échapper aux flammes.

L'Espagne et une grande partie de ⁠l'Europe du Sud sont confrontées à des saisons de feux de forêt ‌de plus en plus violentes, que les scientifiques attribuent au changement ⁠climatique.

Selon les experts, les précipitations printanières exceptionnellement abondantes de ⁠cette année ont favorisé ‌la croissance de la végétation dans certaines régions du sud de l'Espagne, créant ​ainsi un combustible abondant qui s'est ‌ensuite asséché sous la chaleur estivale extrême, contribuant à la propagation rapide du feu.

Les autorités s'attendent à ​ce que les six victimes restantes soient identifiées dans les prochains jours, après que leurs proches auront fourni des échantillons biologiques, avec l’aide des ⁠autorités consulaires belges, britanniques et françaises.

Les autorités indiquent que dix personnes sont toujours portées disparues, même si certaines d’entre elles pourraient figurer parmi les corps non encore identifiés.

Les enquêteurs ont précisé que l’analyse ADN restait la seule méthode d’identification primaire viable en raison de l'état des dépouilles.

(Emma Pinedo et Aislinn Laing, Version ​française Benoit Van Overstraeten)

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