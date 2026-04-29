OFFRE DU MATIN EN EUROPE-La Fed s'aventure en terrain inconnu alors que Powell tire sa révérence

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29 avril - Perspectives sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

C'est le jour de la Fed, et il semble de plus en plus certain que ce sera le dernier acte de Jerome Powell en tant que président. D'ici la fin de la réunion du Comité fédéral de l'open market, le Sénat devrait voter la confirmation de Kevin Warsh, ouvrant ainsi la voie à l'une des périodes les plus décisives pour la banque centrale la plus puissante du monde.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent sur une probabilité de 100% de maintien des taux, aucun changement de politique n'étant attendu avant 2027. Mais alors que le FOMC semble plus divisé que jamais , des questions subsistent quant à la manière dont Warsh gérera les relations de la banque centrale avec la Maison Blanche, alors que le président américain Donald Trump continue de réclamer haut et fort des baisses de taux rapides et agressives.

Le débat sur l'héritage de Powell portera probablement sur sa défense de l'indépendance de la Fed face à la pression incessante de Trump– qui l'a d'ailleurs nommé à ce poste. On ne sait pas encore non plus si Powell restera en poste en tant que gouverneur de la Fed après la fin officielle de son mandat de président le 15 mai.

Les marchés, quant à eux, font preuve de prudence ce mercredi, les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 progressant de 0,1% et l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS effaçant ses pertes antérieures pour s'échanger à un niveau stable. Les traders doivent jongler avec l'incertitude liée à la Fed et un bras de fer géopolitique qui couve, alors que l'impasse diplomatique entre Washington et Téhéran sur la fin de la guerre pèse sur les marchés. Le Wall Street Journal a rapporté mardi, citant des responsables américains, que Trump avait demandé à ses collaborateurs de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran.

Le secteur technologique n'a pas non plus apporté beaucoup de réconfort. Les fabricants de puces en Asie ont été touchés après que le Journal a rapporté que le géant de l'IA OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité de la société mère de ChatGPT à soutenir ses dépenses massives dans les centres de données. Ce rapport avait auparavant pesé sur les actions d'Oracle et de CoreWeave à Wall Street.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 et les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 étaient stables, tandis que les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 reculaient de 0,2%.

Enfin, les conseillers en fusions-acquisitions pourraient bien souffrir d' une gueule de bois après avoir tenté de mélanger trop d'alcools. Pernod Ricard PERP.PA et Brown-Forman

BFb.N ont mis fin aux discussions de fusion après que le fabricant français de spiritueux et le propriétaire du whisky Jack Daniel's, basé dans le Kentucky, n'aient pas réussi à trouver un accord mutuellement acceptable.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés mercredi:

Résultats européens:

Deutsche Bank DBKGn.DE , Amundi AMUN.PA , Mercedes-Benz

MBGn.DE , Norsk Hydro NHY.OL , AstraZeneca AZN.L , GSK

GSK.L , TotalEnergies TTEF.PA , Universal Music Group

UMG.AS .

Résultats aux États-Unis:

Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O , Meta META.O , AbbVie ABBV.N , Qualcomm QCOM.O

Événements économiques

Zone euro: croissance annuelle de la masse monétaire M3 pour mars, climat des affaires, confiance des consommateurs, confiance économique, confiance dans l'industrie, confiance dans les services pour avril

Allemagne: IPC et IPCH préliminaires pour avril

Adjudications de dette

Allemagne: adjudication de Bunds à 10 ans