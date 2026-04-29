Starbucks relève ses objectifs annuels après un bond de 33% du bénéfice net trimestriel

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le géant américain des cafés Starbucks a relevé ses objectifs annuels après des résultats meilleurs qu'attendus au deuxième trimestre de son exercice décalé 2026, en particulier un bond de 33% de son bénéfice net.

"Le deuxième trimestre a marqué le tournant dans notre retournement tandis que notre (plan d'entreprise) Back to Starbucks a tiré la croissance de notre chiffre d'affaires et de notre bénéfice", a commenté Brian Niccol, PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,8% à 9,53 milliards de dollars et le bénéfice net ressort à 510,9 millions de dollars, contre 384,2 millions sur la même période un an plus tôt.

Le consensus des analystes de Factset tablait respectivement sur 9,17 milliards et 484 millions de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée favorisée par les marchés, le bénéfice net s'établit à 50 cents, contre 41 cents un an plus tôt et un consensus de 43 cents.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Starbucks bondissait de 4,99%.

"Nous avions été clairs sur le fait que l'amélioration du chiffre d'affaires se produirait en premier, avec une croissance du bénéfice qui suivrait dans la foulée", a remarqué M. Niccol, affirmant qu'il restait "encore du travail à faire".

"Mais nous sommes ravis de voir que le cumul de la croissance par rapport aux périodes précédentes et la discipline en matière de coûts commencent à se voir dans les marges", a-t-il relevé.

M. Niccol avait pris en septembre les commandes de Starbucks, qui était alors en difficulté depuis plusieurs mois. Il avait insisté sur la nécessité pour l'entreprise de "changer fondamentalement (sa) stratégie", une mutation symbolisée par ce plan "Back to Starbucks".

Au deuxième trimestre, la marge opérationnelle est passée en un an de 6,9% à 8,7%.

Du fait des performances sur le trimestre, le groupe a de nouveau relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice fiscal.

Le chiffre d'affaires à nombre comparable de boutiques devrait ainsi augmenter d'au moins 5% (au moins 3% auparavant) et le bénéfice net par action à données comparables devrait être compris entre 2,25 et 2,45 dollars (2,15 à 2,40 auparavant).

Avant la publication de mardi, Factset anticipait respectivement 38,24 milliards et 2,29 dollars.

Le groupe, qui a terminé le trimestre avec 41.129 boutiques dans le monde, compte en ouvrir "environ 600 à 650 net" sur l'année.