information fournie par Boursorama avec AFP • 29/04/2026 à 08:12

Pernod Ricard: échec des discussions pour racheter le propriétaire de Jack Daniel's

( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a annoncé mardi l'échec des discussions pour racheter son concurrent américain Brown-Forman, propriétaire entre autres de la marque de whisky Jack Daniel's.

"Ces discussions ont pris fin et n'ont pas abouti à un accord, les entreprises n'étant pas parvenues à s'entendre sur des conditions mutuellement", a écrit le groupe dans un communiqué.

Ces négociations avaient été annoncées fin mars, Brown-Forman évoquant "une fusion entre égaux", bien que Pernod Ricard soit un groupe de bien plus grande taille.

D'après des informations de presse, un autre acheteur est sur les rangs, l'américain Sazerac. Cet autre groupe de spiritueux n'a jamais commenté.

Pernod Ricard avait revu mi-avril à la baisse ses objectifs annuel, parlant d'une "année de transition avec une amélioration des tendances au deuxième semestre".