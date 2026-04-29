Amundi signe un premier trimestre de croissance, malgré les turbulences des marchés

Valérie Baudson à Evian, le 30 juillet 2023. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le premier gestionnaire d'actifs en Europe, Amundi, a enregistré une hausse de ses encours et de ses bénéfices au premier trimestre, malgré la baisse des marchés en mars en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Les encours des fonds gérés par le groupe français, filiale du Crédit Agricole, ont progressé de 7% sur un an, grâce notamment à une collecte nette de "32 milliards d'euros", au "plus haut depuis quatre ans", a-t-il indiqué dans un communiqué mercredi.

Son bénéfice net a grimpé de 15% sur un an, à 344 millions d'euros, soit davantage que les prévisions des analystes cités par la plateforme financière Factset, qui tablaient sur 303 millions d'euros.

Le groupe a "signé un excellent premier trimestre, autant en matière de collecte que de résultats, y compris dans le contexte géopolitique du mois de mars", s'est félicitée sa directrice générale Valérie Baudson, lors d'une conférence de presse.

La guerre au Moyen-Orient a provoqué une forte chute des marchés d'actions durant le mois de mars, notamment en Europe.

Le Stoxx Europe 600, qui regroupe les plus grosses capitalisations du continent, et le Dax de Francfort, ont passé leur pire mois depuis juin 2022. Le CAC 40 à Paris a lui perdu 8,90%, son plus fort recul depuis mars 2020, pendant la pandémie de Covid.

Les revenus financiers, qui regroupent ce qu'Amundi gagne avec ses placements sur les marchés, ont en revanche souffert de ce contexte difficile, reculant à 3 millions d'euros, contre 39 millions d'euros l'an dernier à la même période.

Comme depuis plusieurs années, les ETF, des fonds cotés permettant aux investisseurs de profiter de l'évolution d'un actif ou d'un panier d'actifs sans les détenir, ont été un moteur de la croissance du groupe.

Ces produits de gestion dite "passive", de plus en plus populaires chez les épargnants individuels, notamment via les plateformes en ligne, ont représenté la moitié de la collecte totale, avec 16 milliards d'euros.

Amundi a notamment lancé en avril un instrument passif indexé sur le bitcoin, une première.

Côté géographique, l'Europe du Nord a été un moteur, avec une collecte nette de 13 milliards d'euros, provenant "du Royaume Uni, d’Allemagne, Belgique et Suède".

L'Asie, qui est d'habitude un moteur, n'a représenté qu'une collecte de 7 milliards d'euros, plombé par la "baisse des marchés en Inde et en Chine", et par un effet de change négatif sur la roupie.